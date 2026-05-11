Portaviones USS Gerald Ford regresa a EU tras 11 meses desplegado en el Caribe y Medio Oriente

Mar del Caribe Fotografía de archivo del 24 de mayo de 2023 del portaaviones USS Gerald Ford entrando en el fiordo de Oslo (Noruega) (Terje Pedersen/EFE)

El Pentágono informó este lunes que su mayor y más sofisticado portaviones, el USS Gerald Ford, retornará a su puerto base en el estado de Virginia tras estar desplegado durante 11 meses en Europa, el Caribe y Medio Oriente, donde ha participado en los operativos relacionados con la captura de Nicolás Maduro o la guerra en Irán.

El despliegue del Gerald Ford ha sido el más largo de un portaviones estadounidense citando personal a bordo de la nave, la duración de los operativos ha contrariado a muchos marinos.

“El Grupo de Ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN 78) regresa oficialmente a casa tras cumplir con su misión”, destacó la Armada estadounidense en un comunicado publicado en redes sociales.

“Hoy comienzan los regresos a casa con el retorno de los escuadrones del Ala Aérea Embarcada (CVW) 8 a sus respectivas bases. El buque insignia y los buques del Escuadrón de Destructores (DESRON) 2 llegarán en los próximos días para concluir oficialmente su despliegue”, finalizó.

El Gerald Ford, que da nombre a una nueva clase de portaviones llamados a sustituir en el futuro a las 10 de la clase Nimitz que posee Washington, ha sido uno de los tres portaviones (los otros dos son el USS George W. Bush y el USS Abraham Lincoln) empleados por las fuerzas armadas para apoyar los ataques y el bloqueo naval contra Irán y actualmente se encontraba en el entorno del mar Rojo.

El buque de propulsión nuclear partió de su base en Norfolk, Virginia, el 10 de junio de 2025 para desplazarse a Europa y más tarde unirse al contingente que participó en la campaña de presión y posterior captura del exlíder chavista en Venezuela.

Durante su largo despliegue (lo normal suelen ser seis meses fuera del puerto base) se han reportado problemas para la embarcación como un incendio en una de sus lavanderías que dejó algunos heridos y problemas recurrentes con los inodoros.

Asimismo, algunos miembros de la tripulación estarían planteándose incluso abandonar el Ejército cuando regresen a Estados Unidos, según expuso The Wall Street Journal en un reportaje.

El Pentágono adelantó que el repliegue parcial de activos como el USS Gerald R. Ford no implica una desescalada inmediata del conflicto en Medio Oriente, ya que otros grupos de combate permanecen en la zona. (Con información de EFE)