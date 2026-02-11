Chile “evalua” enviar ayuda humanitaria a Cuba tras asedio petrolero de EU

En Cuba los apagones se han prolongado por más de 12 horas (EFE)

El Gobierno de Chile “evalúa” enviar ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la fuerte crisis que atraviesa la isla tras en anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo, así lo aseguró este miércoles la portavoz oficial, Camila Vallejo.

“México está ya mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación, en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda”, indicó en una entrevista en ADN Radio.

Asimismo, Vallejo agregó que la Administración de Gabriel Boric “siempre ha estado dispuesta a ir en ayuda, por razones humanitarias, de pueblos que la han necesitado por situaciones de guerra, de invasiones o, incluso en este caso, de bloqueos económicos que afectan no al sistema político, sino que, finalmente, a las personas”.

En los últimos años, Chile ha enviado brigadistas a Canadá para combatir los megaincendios de julio de 2025, una donación de 100 mil dólares a Gaza para ayuda humanitaria en 2024 o una donación similar a Ucrania en 2022.

Las declaraciones de la portavoz se dan unas horas después de que distintos dirigentes del Partido Comunista (PC), formación política que integra la coalición gubernamental, pidieran con urgencia a Boric mandar ayuda a Cuba.

El incremento de la presión de Washington, con el asedio petrolero tras la intervención en Venezuela y la orden ejecutiva de Trump el 29 de enero para impedir que otros países envíen crudo a la isla ha agravado la profunda crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024, hasta el punto de que los frecuentes apagones han alcanzado cifras históricas.

El gobierno mexicano anunció este miércoles que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba y precisó que continuará con los envíos hasta completar unas 800 toneladas.

“La asfixia económica producto de la intensificación del criminal bloqueo contra Cuba provoca estragos en la población y los servicios básicos. Urge que el mundo condene con todas las fuerzas esta agresión y se intensifique la solidaridad política y material con el pueblo cubano”, relató en su cuenta de X el presidente del PC, Lautaro Carmona.

Por su parte, el senador Daniel Núñez reiteró que, tras el terremoto y tsunami que impactaron a Chile en 2010, “Cuba dispuso un hospital de campaña y una brigada médica”.

“Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos, es momento que Chile devuelva la mano y envíe ayuda humanitaria”, agregó. (Con información de EFE)