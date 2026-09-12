Incendio de Ferry en el oeste de Filipinas cobra la vida de 76 pasajeros

Autoridades de Filipinas buscan a 13 desaparecidos tras incendio de Ferry en Filipinas (PHILIPPINE COAST GUARD / HANDOUT, Agencia EFE/EFE)

Tragedia en Filipinas — Autoridades de Filipinas informaron este sábado que el incendio de un ferry cerca de la turística isla de Corón, en el oeste del archipiélago ha dejado 76 muertos y 13 desaparecidos

La portavoz de la Guardia Costera de Filipinas (PCG), Noemie Cayabyab, comunicó que durante la jornada de este sábado los equipos de emergencia recuperaron los cuerpos de 41 fallecidos, que se suman a los 30 que fueron encontrados la noche del viernes, más los 5 que fueron hallados el pasado miércoles tras el incendio de la embarcación de pasajeros.

De acuerdo con las investigaciones, el fuego comenzó en la bodega de carga del ferry, que partió el martes desde Manila en un trayecto de unas 12 horas, pero por una causa que aún no se ha podido determinar, en cuestión de segundos se inició un fuego que envolvió a la embarcación, donde viajaban 115 pasajeros y 17 tripulantes.

Sobre la base de la lista de embarque, 13 personas permanecen desaparecidas, aunque Cayabyab no descartó la presencia a bordo de pasajeros que no figuren en el manifiesto, según indicó en una conferencia de prensa retransmitida en las redes sociales de los guardacostas.

El número de fallecidos por la tragedia en el ferry se elevó a 76 (EFE/EFE)

La portavoz dijo este sábado que buscan al capitán del navío, quien según la investigación, podría encontrarse entre las 43 personas que sobrevivieron a la tragedia --registrado cerca de la costa de Corón, en la turística provincia de Palawan y bañada por el mar de China Meridional--, sin que hayan trascendido las nacionalidades ni edades de las víctimas.

Cayabyab dijo que las autoridades quieren tomar declaración al capitán para determinar su posible responsabilidad en el accidente, mientras que previamente indicó que valoran un delito de negligencia por parte de la tripulación.

“Sin duda, el capitán tiene una responsabilidad y una obligación legal”, afirmó hoy la portavoz.

Por su parte, una portavoz de la Oficina Municipal de Reducción de Gestión del Riesgo de Desastres de Corón, confirmó el jueves que dos ciudadanos de origen chileno que iban en el buque fueron rescatados y trasladados al hospital.

De acuerdo con esta fuente, son los únicos extranjeros que de momento constarían en la lista de personas a bordo, pero esta información aún no es definitiva ni ha sido contrastada con otras fuentes.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga. (Con información de EFE)

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