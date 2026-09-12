Lula señala a los Bolsonaro de estar detrás de la corrupción que sacude a Brasil

Flavio Bolsonaro, bajo investigación en Brasil, por corrupción (EFE)

Campaña electoral en Brasil — “Vamos a dejar las cosas claras para ver quién es de verdad ladrón y corrupto en este país, y la familia Bolsonaro no se salva”, subrayó el aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) y actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien va por la reelección, durante un mitin en la ciudad de Curitiba, en el sur del país.

Lula elevó el tono este sábado contra su principal adversario, Flávio Bolsonaro, a quien acusó, junto a su padre, de estar detrás del escándalo de corrupción del Banco Master, que ha salpicado a numerosas autoridades.

El líder progresista, que va por un cuarto mandato no consecutivo y con 80 años de edad, atribuyó a su antecesor en la Presidencia, Jair Bolsonaro, actualmente inhabilitado y en prisión domiciliaria por golpismo, y al entorno de éste, el origen de los últimos casos de corrupción que han sacudido el país.

Lula aseguró que fue en el mandato de Bolsonaro (2019-2022) en el que se montó la trama de corrupción destapada en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que desvió una suma millonaria a jubilados y pensionistas.

BANDA CRIMINAL

“Miren qué gracioso: descubrimos en dos años la mayor banda criminal montada para robar a jubilados y pensionistas de este país. Fue la Contraloría de mi Gobierno la que descubrió la banda montada durante el Gobierno de Bolsonaro, que robaba a los jubilados mediante descuentos falsos”, explicó.

Asimismo, resaltó que una de las piezas de esa investigación afecta al hijo mayor de Lula, Fábio Luís da Silva, conocido como ‘Lulinha’, quien también afronta sospechas de tráfico de influencias en otras tres piezas diferentes.

Por otro lado, Lula también recordó que fue durante la administración Jair Bolsonaro que Daniel Vorcaro “se transformó en banquero” y pasó a controlar el Banco Master, liquidado extrajudicialmente en noviembre de 2025 por un fraude millonario en el sistema financiero.

Ese escándalo ha derivado en una grave crisis político-judicial al conocerse la proximidad de Vorcaro y sus negocios con altas autoridades de Brasilia, desde jueces de la Corte Suprema, hasta exministros y dirigentes políticos de diversas ideologías.

Vorcaro está en prisión preventiva desde el pasado 4 de marzo.

“Ellos (en alusión a los Bolsonaro) crearon un banquero y nosotros metimos a ese banquero en prisión. Ellos abrieron un banco y nosotros cerramos ese banco”, subrayó.

BAJO INVESTIGACIÓN

Flávio Bolsonaro es investigado por corrupción, evasión de divisas y lavado de dinero con relación a una cifra millonaria que negoció con Vorcaro para supuestamente financiar una película sobre su padre.

En el mitin, Lula calificó al senador de ser un rival “flojo” y “muy mentiroso”, en un momento en el que los sondeos sitúan a ambos candidatos en empate técnico de cara a una eventual segunda vuelta.

Otro de los salpicados por su cercanía con Vorcaro es el juez del Supremo Alexandre de Moraes, famoso por conducir el juicio que llevó a Jair Bolsonaro a prisión por intento de golpe de Estado.

Lula recordó en su discurso que pidió al presidente del Supremo, Edson Fachin, el levantamiento del sumario de “todo el proceso” para saber quién está detrás.

“Nadie puede ser magistrado de la Corte Suprema para hacerse rico. Ese cargo es un sacerdocio, las personas tienen que dedicarse a él y tener un comportamiento (ético) por encima de la media. Por eso, vamos a investigar, pueden estar seguros”, prometió a sus simpatizantes. (Con información de EFE)

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