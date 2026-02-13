Trump evalúa bajar algunos aranceles al acero y aluminio: Financial Times

Acero y aluminio tendrán un alivio con reducción en aranceles de EU, según Financial Times (Archivo)

Política arancelaria — Ocho meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera aranceles de hasta el 50 % a las importaciones de acero y aluminio, este viernes desde Washington se informó que el mandatario republicano evalúa reducir algunos aranceles a estos productos ante la caída de sus índices de aprobación popular, destacó el periódico Financial Times que cita fuentes conocedoras del caso.

De acuerdo con el rotativo británico, funcionarios del Departamento de Comercio y de la Oficina del Representante Comercial de EU preparan un alivio de la lista de productos afectados al considerar que los gravámenes están perjudicando a los consumidores al elevar los precios.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha utilizado los aranceles como medida de presión sobre otros países, pero en varias ocasiones ha dado marcha atrás, a medida que se agrava una crisis de asequibilidad en el país que le puede pasar factura en las elecciones de medio mandato del próximo noviembre.

De acuerdo con una encuesta del Centro Pew Research, más del 70 % de los estadounidenses considera que la situación económica es regular o mala, y aproximadamente el 52 % cree que las políticas económicas de Trump la empeoraron.

Sin embargo, los datos de inflación conocidos este viernes muestran que el índice de precios de consumo se moderó en enero hasta el 2.4 % interanual, tres décimas menos que en diciembre y ligeramente por debajo de las predicciones.

En términos mensuales, la inflación subió un 0.2 % en el primer mes del 2026, después del incremento del 0.3 % en diciembre. En una entrevista con la cadena CNBC, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que ha abordado con el representante comercial, Jamieson Greer, una posible reducción de los aranceles al aluminio y el acero, pero subrayó que no hay una decisión tomada.

“Si se hace algo, creo que sería algún tipo de aclaración sobre algunos productos, pero esa será decisión del presidente”, dijo Bessent.

