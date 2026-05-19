Brote de ébola 2026 en Congo: ¿Cuáles son sus síntomas y qué está haciendo México para que no afecte al Mundial?

Brote de ébola El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha causado la muerte de más de 100 personas; la Secretaría de Salud en México afirma estar “preparada”, a la vez que mantiene monitoreo en el Hantavirus.

A vísperas de que inicien los viajes internacionales para el Mundial FIFA 2026, el mundo ha enfrentado dos emergencias de salud este mayo de 2026; la primera de ellas, la detección de hantavirus en un crucero que salió de Argentina, mientras que la segunda se trata de un brote de ébola en la República Democrática del Congo, cuyos contagios han provocado el fallecimiento de más de 100 personas hasta el momento, lo que orilló a México a alistar sus medidas sanitarias.

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, reportó en la conferencia matutina de este martes 19 de mayo que las autoridades “están preparadas” para detectar casos de hantavirus o ébola, manteniendo una vigilancia epidemiológica activa de ambas enfermedades.

OMS alerta por brote de ébola en la República Democrática del Congo

El sábado 16 de mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una declaración de “emergencia de salud pública de preocupación internacional” por el nuevo brote de ébola que ha superado la cifra de 100 muertos en una remota provincia del este del Congo y extendiéndose a Uganda, región vecina.

De acuerdo con el reporte de la OMS, el primer caso sospechoso conocido fue el de un trabajador sanitario que presentó síntomas el 24 de abril, falleciendo posteriormente en un centro médico en Bunia, capital de la provincia Ituri.

Tras la alerta de una “enfermedad desconocida” reportada a la organización de salud el 5 de mayo, la OMS determinó diez después que el brote fue causado por el virus Bundibugyo, una de las cepas más raras y letales del ébola.

Brote de ébola: ¿cómo se contagia y cuál es su tratamiento?

Tal como lo informó el secretario de Salud en México, el ébola es una enfermedad que se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada (viva o fallecida), así como de animales infectados y por contacto con materiales contaminados.

Entre los fluidos señalados como principal foco de contagio del ébola, se encuentran:

Sangre.

Saliva.

Sudor.

Lágrimas.

Vómito.

Heces.

Orina.

Leche materna.

Semen.

A pesar de que los y las pacientes que presentan síntomas de ébola reciben atención médica hospitalaria para mejorar las probabilidades de supervivencia, el virus no tiene un tratamiento concreto para cada una de sus variantes, lo que dificulta el desarrollo de una cura universal.

Hasta el momento, no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para el virus Bundibugyo.

Síntomas del ébola: ¿cómo detectarlo?

Esta enfermedad provoca alteraciones severas en el sistema hematológico, conocidas como coagulación intravascular, que pueden derivar en hemorragias internas. Debido a ello, el ébola posee una tasa alta de letalidad; 40% de las personas infectadas fallecen.

En cuanto a los síntomas, estos aparecen de forma repentina entre 2 y 21 días tras el contagio, y se desarrollan en distintas etapas que pueden ir desde un cuadro de gripa inicial hasta complicaciones severas en órganos vitales.

Síntomas Iniciales

Fiebre alta repentina y fatiga extrema.

Dolores musculares de cabeza y garganta.

Debilidad general.

Síntomas Posteriores

Conforme el virus avanza, los síntomas se agravan y avanzan a ser gastrointestinales y cutáneos, como:

Vómito intenso y diarrea acuosa.

Dolor de estómago y falta de apetito.

Erupciones cutáneas (sarpullido).

Deterioro de la función renal y hepática.

Síntomas Graves

En su fase avanzada y casos más severos, la enfermedad viral ataca el sistena inmunitario y daña múltiples órganos.

Sangrado inexplicable; por ejemplo, en encías, nariz, vagina.

Presencia de sangre en vómitos o heces.

Moretones generalizados.

La Selección del Congo vendrá a México: ¿cuáles serán las medidas sanitarias en el partido contra Colombia?

Ante la posibilidad de aumento de transmisión debido a la intensa movilidad poblacional, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de África convocaron a una reunión urgente de coordinación de alto nivel con entidades regionales e internacionales, como la OMS y los CDC de EU, China y Europa para emprender acciones contra la emergencia.

Por su parte, la Secretaría de Salud en México, aseguró que están preparándose con protocolos de atención, laboratorios, vestimenta especial y guías clínicas para que el personal médico tenga las herramientas necesarias para tratar y contener la enfermedad viral de presentarse en el país.

“Es importante estar pendiente de que no ocurra un caso y hay vigilancia epidemiológica por si alguien viaja al país. En caso de que alguien presente sintomatología estaremos preparados para poder aislar esos casos”, informó Kershenobich esta mañana.

La Selección del Congo jugará en México para el Mundial 2026 el día 23 de junio, enfrentándose al equipo de Colombia en el Estadio Akron que se encuentra ubicado dentro del municipio de Zapopan, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

A pesar de que falta menos de un mes para el inicio del torneo de futbol, las autoridades de salud de México emprenden las medidas necesarias para “estar preparados” ante la posibilidad de un contagio en el país, además de que mantiene vigilancia sobre el hantavirus registrado en un crucero a inicios de este mes.

Por ahora, no se han registrado casos de ébola o hantavirus en México, sin embargo, la vigilancia epidemiológica se mantiene activa.