Trump da nuevo ultimátum a Irán para cerrar acuerdo nuclear; amenaza con “ataque a gran escala”

Trump amenaza a Irán (JIM LO SCALZO / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio esta martes un nuevo ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto con Irán.

“Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado”, relató a la prensa al visitar las obras del salón de baile que se construye en la Casa Blanca.

Según el republicano, EU iba a emprender este martes un ataque contra la República Islámica pero lo pospuso a petición de varios de sus socios del golfo Pérsico, como Arabia Saudita y Catar, que le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas.

Argumentó el lunes que estuvo “a una hora” de ordenar retomar la ofensiva contra Teherán, lo que habría puesto fin al alto al fuego vigente desde abril.

“No podemos permitirles a Irán obtener un arma nuclear. Si tuvieran un arma nuclear, destruirían Israel rápidamente e irían detrás de Arabia Saudí, Kuwait, EAU (Emiratos Árabes Unidos), Catar y todo Oriente Medio. Sería un holocausto nuclear”, precisó.

Las negociaciones entre EU e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente inciado el 28 de febrero por Washington e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

Por su parte, la República Islámica ha rechazado en reiteradas ocasiones las condiciones impuestas por la Administración Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el lunes presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, cuyo contenido se desconoce.

El republicano anunció también el lunes que ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses estar preparadas para lanzar en cualquier momento un “ataque a gran escala” contra Irán si las negociaciones fracasan. (Con información de EFE)