Zelenski tacha de “locura” la posibilidad de entregar Donbás como pide Rusia

Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tachó este sábado de “locura” la posibilidad de que Ucrania entregue a Rusia la parte de su región del Donbás que aún está bajo control de Kiev, como exige el Kremlin como condición para poner fin al conflicto entre ambos países.

“No podemos simplemente retirarnos de nuestro territorio o intercambiar una parte de nuestro territorio. Es un poco una locura”, destacó en una conferencia de prensa celebrada en Múnich, donde antes había participado en la Conferencia de Seguridad, sobre la idea de que Ucrania pudiera acceder a esta propuesta formulada por Moscú en los contactos entre ambos bandos que tienen lugar con la mediación de Estados Unidos.

Asimismo, confirmó una vez más que Rusia ha trasladado a las otras parte su disponibilidad a poner fin al conflicto armado si Ucrania se retira de lo que aún controla en el Donbás.

Este territorio está formado por la unidades administrativas de Lugansk y Donetsk, ambas en el este de Ucrania. Lugansk está controlada casi al 100% por Rusia, que ha logrado conquistar hasta ahora más de tres cuartos de Donetsk.

Zelenski puntualizó que la cuestión no es simplemente territorial y recordó los muchos ucranianos que han muerto defendiendo el territorio de la invasión rusa.

Durante la conferencia de prensa, confirmó la posibilidad de que se negocie una nueva tregua energética como la que se dio por unos días el pasado 30 de enero en la próxima ronda de contactos entre ucranianos, rusos y estadounidense, que debe tener lugar el martes y el miércoles en Ginebra, Suiza. (Con información de EFE)