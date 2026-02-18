Zuckerberg testifica en histórico juicio por acusaciones de adicción a las redes sociales

Juicio histórico Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, llega al Tribunal Superior de Los Angeles, este miércoles (CHRIS TORRES/EFE)

Mark Zuckerberg se dispone a testificar hoy miércoles por primera vez ante un jurado en el Tribunal Superior de Los Ángeles sobre las acusaciones de que sus plataformas de redes sociales están diseñadas para crear adicción y perjudicar severamente a niños y adolescentes, en algunos casos con resultado de suicidio.

El testimonio del magnate en un juicio histórico por adicción a las redes sociales le dará al CEO de Meta la oportunidad de defender los esfuerzos que la compañía dice haber realizado para proteger a los usuarios jóvenes.

Padres que afirman que sus hijos sufrieron daños o fallecieron a causa de las redes sociales viajan desde todo el país para asistir al juicio en Los Angeles. Afirman que la audiencia marca un momento crucial de rendición de cuentas para Meta tras años de preocupación por la seguridad juvenil en sus plataformas de Facebook e Instagram.

Kaley contra Zuckerberg

En concreto, el juicio responde a una acusación contra las grandes tecnológicas Meta y Google en el caso de una joven de 20 años que acusa a Instagram y YouTube de haber perjudicado su salud mental debido al diseño adictivo de estas aplicaciones. La demanda interpuesta por la joven, identificada por su abogado como Kaley, y su madre es la primera de más de 1,500 demandas similares que llegan a juicio.

Kaley empezó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9, según su abogado, Mark Lanier. A veces usaba Instagram “varias horas al día”, afirmó, y en una ocasión estuvo en la plataforma más de 16 horas en un solo día, a pesar de los intentos de su madre por frenar su uso. Kaley afirma que las características adictivas de la aplicación la llevaron a desarrollar ansiedad, trastorno dismórfico corporal (preocupación obsesiva por la apariencia física) y pensamientos suicidas. Además, sufrió acoso y sextorsión en Instagram.

Además de a Meta y a Alphabet (matriz de Youtube), la joven también demandó a Snapchat y TikTok; pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio el mes pasado.

“Ella se obsesionó con estas plataformas; su salud mental se deterioró. Su infancia, y por ende su edad adulta, se desviaron de un desarrollo normal”, dijo Mark Lanier, abogado de KGM, en el juicio según información citada por CNN.

Zuckerberg es uno de los ejecutivos tecnológicos que se encuentran en la lista para testificar en el juicio, el primero de una serie de demandas que esperan lograr que las grandes compañías de redes sociales se responsabilicen, de igual manera que lo han hecho compañías de tabaco por crear adicción a los cigarrillos.

“Sabían del peligro y no hicieron nada”

El abogado de Kaley declaró previo al juicio que “documentos internos demuestran que Meta comprendía los peligros que sus plataformas representaban para los jóvenes”.

“Sin embargo, Zuckerberg y Meta siguieron adelante, eligiendo funciones diseñadas para mantener a los niños en línea por más tiempo, incluso cuando esas decisiones los ponían en peligro directo. Para los padres que han pasado años luchando por ser escuchados, este momento tiene un profundo impacto”.

Sentar precedente judicial

El resultado de la demanda de KGM podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1,500 demandas similares contra empresas de redes sociales en EU.

El juicio está programado para durar al menos seis semanas.

Meta también enfrenta un juicio en Nuevo México que se encuentra en su segunda semana. La demanda, presentada por el estado, alega que las plataformas de la compañía fundada por Zuckerberg proporcionaron “un mercado” para depredadores infantiles y no filtraron contenido dañino para menores.