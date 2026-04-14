Trump asegura que la guerra con Irán está “cerca de terminar” Durante una entrevista, el presidente Donald Trump reveló que la guerra con Irán podría estar cerca de finalizar (EFE)

Durante la tarde de este martes 14 de abril, el presidente de Estados Unidos declaró que la guerra con Irán podría estar “cerca de terminar”.

Las declaraciones fueron publicadas por Maria Bartiromo de Fox Business, después de que el mandatario estadounidense le concediera una entrevista en la Casa Blanca.

De acuerdo con la conductora de “Mornings with Maria”, al cuestionarlo sobre por qué hablaba en pasado sobre la guerra con Irán, Donald Trump habría mencionado: “Creo que ya casi ha terminado. Sí. Quiero decir, lo veo muy cerca de terminar”.

Asimismo, en otro avance publicado en las redes sociales de la conductora, aparece Donald Trump hablando sobre la guerra con Irán, mencionando las armas nucleares de ese país y añadiendo que Irán podría querer llegar a un acuerdo.

“Tuve que desviarme porque si no lo hacía ahora mismo, tendrías a Irán con un arma nuclear y si tienen un arma nuclear estarías llamando a todos allá, señor, y no quieres hacer eso. (...) Sabes qué, si sacara las apuestas ahora mismo, les tomaría 20 años reconstruir su país y no hemos terminado. Veremos qué pasa, creo que quieren demasiado hacer un acuerdo”, mencionó Donald Trump a Maria Bartiromo.

Lo compartido por Maria Bartiromo fue un adelanto de la entrevista que se transmitirá completa este miércoles 15 de abril en Fox Business.

Estas declaraciones se suman a las hechas también por Donald Trump al medio New York Post, donde también insinuó que Estados Unidos podría llegar a un acuerdo con Irán en las próximas negociaciones.

Las negociaciones de Estados Unidos con Irán se reanudarán en los próximos días

Tras las negociaciones con Irán que encabezó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el pasado sábado en Islamabad, Donald Trump le reveló al medio estadounidense New York Post que estas podrían reanudarse en los próximos días.

De acuerdo con New York Post, el presidente de Estados Unidos le habría recomendado a un periodista de este medio en Islamabad que permanezca en la capital paquistaní durante los próximos días.

“Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría estar pasando en los próximos dos días, y estamos más dispuestos a ir allí. Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un gran trabajo”.

Con mariscal de campo, Donald Trump se refería al general Asim Munir, con quien forjó una conexión el año pasado cuando Pakistán estaba en guerra con la India.