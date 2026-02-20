Trump arremete contra el Supremo por invalidar sus aranceles y anuncia gravamen global del 10%

Un indignado Donald Trump reprobó el fallo del Tribunal Supremo contra sus aranceles globales (EFE)

Indignación de Trump — Molesto tras conocer el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que declaró ilegales sus aranceles globales a varios países, este viernes el presidente Donald Trump, tras calificar de “profundamente decepcionante” y de “decisión terrible” el fallo de la corte, que declaró que el republicano se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a sus socios comerciales, anunció que firmará una orden para imponer un arancel global del 10 % bajo la Sección 122 de la ley de comercio de 1974, que otorga al mandatario el poder de imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15 %.

“Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional”, dijo Trump en una comparecencia ante la prensa horas después de conocerse la decisión con una clara mayoría del Supremo (6-3), en uno de los mayores reveses para la agenda del republicano en su segundo mandato.

El republicano aseguró que cuenta con “alternativas muy poderosas” para imponer aranceles y que tomará “una dirección diferente” en este sentido pese a la decisión del Tribunal Supremo de invalidar la mayoría de sus gravámenes.

Advirtió que en su “opinión, el tribunal fue influido por intereses extranjeros y por un movimiento político que es mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar”.

El fallo del Supremo establece que el Gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.

ESTAFA

De acuerdo con el magnate neoyorquino, los países que “han estado estafando” a EU “durante años están eufóricos” tras el dictamen que podría significar el reembolso de unos 240,000 millones recaudados por Washington por los llamados “gravámenes recíprocos” anunciados en abril de 2025, entre otras medidas.

“El fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenza la actitud de ciertos miembros de la Corte, absolutamente me avergüenza que no tengan el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país”, dijo Trump desde la Casa Blanca.

El republicano agradeció a los jueces discrepantes, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores de los 9 que componen el Supremo, por “su fuerza, sabiduría y amor” a su país.

“Al leer las opiniones de disenso, nadie puede argumentar en contra”, añadió.

Asimismo, insistió en que tienen “alternativas muy poderosas” a la IEEPA para imponer aranceles a los socios comerciales del país. “La buena noticia es que existen métodos, prácticas, leyes y facultades, reconocidos por todo el Tribunal en esta terrible decisión, y también reconocidos por el Congreso, al que hacen referencia, que son incluso más poderosos que los aranceles de la IEEPA”, afirmó.

En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

AFECTACIÓN

Entre los aranceles afectados por este dictamen están la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes “recíprocos” a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas como el fentanilo a través de sus fronteras hacia EU.

Bajo la sombrilla de la IEEPA, Trump ordenó la suspensión de la exención arancelaria que regía desde hace casi un siglo sobre los envíos ‘de minimis’ de mercancías de escaso valor, con serias repercusiones para el comercio electrónico.También se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

La Crónica de Hoy 2026