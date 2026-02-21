Sin Palestina como miembro; México no participará en la junta de paz liderada por Trump ¿La Junta de Paz, un bloque multilateral bajo la influencia de Trump? (Agencia EFE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció, mediante un comunicado, el rechazo del gobierno mexicano a participar en la Junta de Paz para Gaza, iniciativa creada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La decisión del gobierno mexicano se debió a que, en esta organización, Palestina, uno de los Estados afectados por el conflicto, no es considerado entre los países miembros.

En un mensaje dirigido a Washington, la cancillería mexicana argumentó: “México refrendó su posición histórica respecto a la solución de dos Estados, la cual requiere que ambas partes involucradas, tanto Israel como Palestina, participen en cualquier iniciativa para la solución del conflicto”, expresó la SRE respecto a la exclusión de Palestina en dicha organización, creada y liderada por Donald Trump, misma que sí considera a Israel entre los miembros.





México participará solo como observador sin adherirse a la Junta de Paz de EU

La SRE externó un agradecimiento por la invitación a integrarse; sin embargo, rechazó su participación debido a su reconocimiento de Palestina como un Estado soberano, puntualizando que “de acuerdo con la igualdad soberana de los Estados y los principios de política exterior enunciados en el artículo 89, fracción X, de la Constitución, en particular, la solución pacífica de controversias y la autodeterminación de los pueblos”.

No obstante, el gobierno mexicano confirmó su participación como Estado observador “para acompañar éste y todos los procesos que conduzcan a una paz duradera”, enfatizó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Será Héctor Vasconcelos quien funja como representante ante la Organización de las Naciones Unidas, supervisando los debates en calidad de observador.





La Junta de Paz, un posible bloque multilateral en beneficio de los intereses de intervención de Trump

Con una veintena de países miembros, durante el debut de la Junta de Paz, instaurada y liderada por Donald Trump, el mandatario estadounidense anunció una inversión de más de 7.000 millones de dólares para la “reconstrucción” en Gaza.

“Vamos a hacer de Gaza un lugar muy próspero y seguro. Y también quizá vayamos un paso más allá”, dijo Trump en el cierre de su discurso inaugural, abriendo un debate acerca de los posibles alcances de esta “Junta de Paz”, además de la intervención en el genocidio y ocupación israelí en territorio palestino.

Fue con esta afirmación de Trump que se despertaron las alarmas de diferentes actores globales: “Donde veamos focos de conflicto en el mundo, probablemente podamos ocuparnos de ellos con mucha facilidad, con este grupo extraordinario de personas poderosas y brillantes”, enfatizó, sugiriendo un posible lateralismo a la medida del republicano.





¿Qué países participan en la Junta de Paz de Trump?

Durante la reunión del 18 de febrero, el presidente de EU anunció que Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait se han comprometido a aportar 7.000 millones de dólares a un fondo de inversión para la “reconstrucción del espacio devastado por la guerra en Gaza”.

Además, durante la primera reunión de esta iniciativa, estuvo presente la delegada de la Comisión Europea, hecho que desató fuertes críticas contra su presidenta, Úrsula von der Leyen.

Según publicó la cuenta oficial de la entidad en X, al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta. Entre los 26 países fundadores se incluyen Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudita y Egipto.