Trump sube los aranceles globales al 15%: esto es lo que significa el nuevo golpe al comercio internacional

Trump sube los aranceles globales al 15%: qué significa el nuevo golpe al comercio internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un incremento en el arancel global, que pasará del 10% al 15% sobre las importaciones provenientes de prácticamente todos los países.

La decisión se anunció de forma inmediata luego de que la Corte Suprema estadounidense invalidara buena parte de su esquema anterior de tarifas comerciales.

El nuevo nivel representa el máximo permitido por una disposición legal que autoriza aplicar gravámenes temporales por un periodo aproximado de 150 días, mientras se diseñan alternativas permanentes.

El contexto e impacto global

El ajuste no surge en el vacío. La Corte Suprema determinó que el gobierno había excedido sus facultades al imponer aranceles bajo una ley de emergencia económica, lo que obligó a replantear la estrategia comercial.

Tras el fallo, la administración optó por recurrir a otra herramienta jurídica que sí permite elevar tarifas de manera temporal, lo que explica el salto del 10% al 15% en cuestión de horas.

El anuncio provocó reacciones mixtas en la escena internacional. Analistas advierten que la medida podría intensificar la incertidumbre económica y presionar los precios, mientras gobiernos y expertos siguen con atención sus efectos en cadenas de suministro y comercio mundial.

En el caso de México y Canadá, los productos que cumplen con el tratado comercial regional mantienen exenciones, lo que limita el impacto directo en parte del intercambio con Estados Unidos.

¿Qué productos podrían verse afectados?

Aunque existen excepciones para algunos bienes estratégicos, el alcance del arancel es amplio y cubre la mayoría de importaciones. Esto podría traducirse en ajustes de precios y en un reacomodo de estrategias comerciales por parte de empresas y gobiernos.

Un movimiento con tintes políticos

La decisión también se lee en clave política. El aumento ocurre en un momento de presión interna y debate sobre el impacto de la política comercial en la economía estadounidense, especialmente en un entorno electoral.

Más allá de lo inmediato, la administración ha señalado que explorará nuevas bases legales para mantener o ampliar las tarifas, lo que anticipa que la política arancelaria seguirá siendo un eje central de su agenda económica.

El incremento del arancel global al 15% marca un giro relevante en la política comercial de Estados Unidos y vuelve a colocar el tema de las tarifas en el centro de la conversación económica internacional.

Con un horizonte temporal limitado pero efectos potencialmente amplios, la medida abre una etapa de ajustes, negociaciones y posibles tensiones en el comercio mundial.