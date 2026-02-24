Helicóptero militar cae en mercado de Irán y deja 4 muertos

Irán Un helicóptero de las Fuerzas Armadas iraníes se estrelló en un mercado del centro del país por un fallo técnico y provocó la muerte de cuatro personas.

Un helicóptero militar iraní se desplomó en un mercado de frutas y verduras de la ciudad de Darcheh, en el centro de Irán, dejando un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas los dos tripulantes de la aeronave y dos comerciantes que se encontraban en el lugar.

La información fue confirmada por la agencia Tasnim, medio cercano a la Guardia Revolucionaria, que detalló que el accidente ocurrió en un mercado popular de la provincia de Isfahan. De acuerdo con el reporte, el piloto y el copiloto murieron en el impacto, al igual que dos vendedores que trabajaban en la zona.

Fallas técnicas en el helicóptero militar

Según la misma fuente, el desplome se debió a un fallo técnico, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre qué provocó la pérdida de control del helicóptero. El accidente ocurrió en plena zona urbana, lo que generó alarma entre comerciantes y habitantes del área.

Este siniestro se suma a otro ocurrido apenas la semana pasada, cuando un caza militar se estrelló en el noroeste del país. En ese caso murió uno de los pilotos, mientras que el segundo logró sobrevivir. Las autoridades no explicaron entonces las causas del accidente.

Posibles fallas por falta de mantenimiento de los helicópteros

Los accidentes de aeronaves militares no son inusuales en Irán. Especialistas y analistas suelen atribuirlos al envejecimiento de la flota aérea, compuesta en buena parte por aparatos adquiridos antes de la Revolución Islámica de 1979.

Desde la llegada al poder del ayatolá Ruholá Jomeiní y la instauración de la República Islámica, Irán ha tenido severas limitaciones para adquirir nuevos cazas y helicópteros, lo que ha obligado a mantener en operación aeronaves con varias décadas de uso. Esta situación sigue pasando factura en medio de un escenario político y militar cada vez más tenso.

Tención entre Irán y Estados Unidos

Los dos hechos se registran en un contexto de alta tensión militar en la región. Estados Unidos ha reforzado su presencia armada en Medio Oriente como parte de la presión sobre Teherán para que acepte un acuerdo relacionado con su programa nuclear.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, el presidente estadounidense Donald Trump podría incluso considerar una acción militar de mayor escala en los próximos meses si la vía diplomática no logra avances.