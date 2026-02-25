Ejército de Birmania asesina a 17 personas en bombardeo

Bombardeo en Birmania |imagen de archivo|

Al menos 17 personas murieron en Birmania (Myanmar), entre ellos niños, en un bombardeo contra civiles del estado de Rakáin (oeste, limítrofe con Bangladés) perpetrado por la junta militar que detenta el poder en el país asiático, así lo denunció este miércoles la guerrilla rebelde Ejército de Arakán.

En un comunicado, el grupo armado indicó que los militares usaron un avión de caza para lanzar explosivos contra un mercado en la aldea de Yoe-Nguu, municipio de Ponnagyun, cerca de las 14:00 hora local del martes, lo que dejó también unos 15 heridos.

El Ejército de Arakán, que controla la mayoría del territorio de Rakáin en el conflicto armado que mantienen los militares con guerrillas étnicas y grupos prodemocráticos, agregó que el bombardeo causó daños en varias viviendas y comercios.

Por su parte, la organización civil Ponnagyun Youths Association (PYA), que opera en Rakáin, cifra en 18 el total de muertes, incluido un niño de siete años, e informa de varios ancianos heridos y muertos en el ataque.

“Nosotros ayudamos a transportar a los heridos para que recibieran atención médica de emergencia y ayudamos a enterrar sus cuerpos. La PYA condena enérgicamente los brutales bombardeos del Ejército terrorista contra civiles inocentes que no son objetivos militares”, publicó el grupo a través de Facebook.

En la misma red social, esta asociación de voluntarios publicó fotografías que muestran cadáveres calcinados o desmembrados, así como a varios heridos y a los familiares de las víctimas.

Hasta ahora, la junta militar que dirige Min Aung Hlaing no se ha pronunciado sobre este ataque.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones de derechos humanos acusan al Ejército de haber matado a miles de civiles desde el golpe militar de 2021, una asonada que acabó con diez años de transición democrática y abrió una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Aunque las guerrillas y otros grupos armados han ganado el control de varios territorios en el último quinquenio, la junta militar continúa teniendo superioridad aérea y de artillería gracias a los aviones, helicópteros y armas que adquiere con ayuda de países como China y Rusia. (Con información de EFE)