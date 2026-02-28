Estados Unidos e Israel lanzan “ataque preventivo” contra Irán

Ataque contra Irán (EFE)

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán este sábado, después de semanas de amenazas del presidente Donald Trump, así lo informó el periódico The New York Times, que cita fuentes de ambos países.

Por su parte, el Ministerio de Defensa israelí afirmó que su país lanzó un “ataque preventivo” contra Teherán, buscando “eliminar las amenazas” a su país, tras lo que las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí.

“Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”, expresó Defensa en un comunicado enviado a las 8:15 hora local, en donde indicó que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país.

En el escrito donde se establece una duración del mismo de 48 horas.

🔴 #URGENTE | Explosiones masivas en Teherán, Irán. Israel está atacando objetivos en la capital iraní. pic.twitter.com/iRCaBzgIPC — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 28, 2026

Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una “alerta de emergencia extrema” avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios, la misma que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días.

El Ejército israelí expuso por su parte que al decretarse el estado de emergencia el país funcionará en actividad esencial, lo que implica el cierre de centros educativos y la prohibición de reuniones.

En ciudades como Jerusalén, donde se ha escuchado durante la mañana el sobrevuelo de aviones, han saltado las alarmas antiaéreas. (Con información de EFE)