Israel asesinó a “varias figuras esenciales” del régimen iraní, según un oficial israelí

Ataque contra escuela primaria de niñas deja 85 muertos (EFE)

Israel asesinó a “varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el Gobierno” de Irán tras atacar “simultáneamente” tres lugares donde se celebraban reuniones de responsables del régimen; así lo aseguró este sábado un oficial militar israelí.

“El ataque se basó en un plan operativo desarrollado durante varios meses, centrado en un esfuerzo de inteligencia de la Dirección de Inteligencia para identificar una oportunidad operativa en el momento en que se reunieran altos funcionarios del régimen”, indicó.

Según el oficial, Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de ataques contra “cientos” de objetivos en territorio iraní, después de trabajar en conjunto “miles de horas” para “construir un banco de objetivos lo más valioso y extenso posible”.

“En los últimos meses, el número de objetivos ha aumentado en varios cientos por ciento”, agregó la fuente.

Ataques israelíes ocasionan la muerte de 85 personas en una escuela de niñas

Los ataques contra Irán por parte de Israel han ocasionado la muerte de 85 personas en una escuela primaria en la ciudad de Minab, en un incidente que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian ha calificado como un “acto bárbaro”.

La fiscalía de Minab dio a conocer este número de decesos, según expuso la agencia iraní Mehr, el ataque contra el instituto de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan.

Varias autoridades iraníes han condenado el ataque, incluido el presidente que emitió un comunicado condenando los hechos.

“El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní”, expresó Pezeshkian en un comunicado.

Asimismo, mencionó que “este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación”.

A primera hora de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se registraron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz e Isfahán, a lo que el régimen iraní respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria. (Con información de EFE)