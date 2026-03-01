Bombardeo israelí en una escuela primaria de niñas en Irán: 148 muertos

Masacre en Irán La escuela primaria de niñas bombardeada por Israel en la localidad de Minab, sur de Irán

La gran mayoría de los 200 muertos que dejó el balance del primer día de ataques masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán son niñas de una escuela primaria en Minab, localidad cercana al estratégico estrecho de Ormuz, según informó la agencia oficial IRNA.

La tragedia no ha sido reconocida por las autoridades del Estado judío, que se limitó a señalar que la localidad no estaba en el área atacada y que actuan con “extrema precaución”.

El gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, indicó a la agencia que el bombardeo en la escuela primaria Shajarej Tayyibeh dejó otras 95 personas heridas.

Las labores de socorro y la retirada de escombros por parte de los trabajadores humanitarios continúan en el centro educativo, añadió el gobernador, y dijo que entre las víctimas mortales se encontraban también algunos de los padres de los estudiantes y varios miembros del personal escolar.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.