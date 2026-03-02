Trump menciona que el ataque contra Irán podría durar más de cinco semanas

Donald Trump en un evento desde la Casa Blanca (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la operación contra Irán durará el tiempo que sea necesario y planteó la posibilidad de que se alargue más de cinco semanas.

“Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario, proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, expresó durante un evento en la Casa Blanca el cual es el primero desde el inicio de la Operación ‘Furia Épica’.

Trump comentó en el evento que “los objetivos son claros”: desbaratar el programa de misiles balísticos de Irán, destruir la Marina iraní y prevenir que Teherán pueda obtener un arma nuclear.

“Era la última y mejor oportunidad de atacar”

Además, el republicano destacó que los ataques contra Irán fueron la “última y mejor oportunidad” para detener el rápido desarrollo del programa de misiles de Teherán y eliminar las “amenazas intolerables” a EU.

Insistió que la República Islámica “ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y pronto tendría misiles capaces de alcanzar nuestro hermoso Estados Unidos.”

“El programa de misiles balísticos convencionales del régimen crecía rápida y drásticamente, lo que representaba una amenaza muy clara y colosal para Estados Unidos y nuestras fuerzas estacionadas en el extranjero”, agregó Trump, que ha usado una inminente acción militar iraní para justificar los ataques conjuntos con Israel.

Según él, Irán buscaba proteger “su desarrollo de armas nucleares”.

“Esta era nuestra última y mejor oportunidad para lanzar el ataque que estamos llevando a cabo ahora y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro”, puntualizó.

Trump, que hizo campaña en 2024 con la promesa de mantener a su país al margen de prolongadas guerras en el exterior, planteó la posibilidad de que la operación contra Teherán se alargue más de cinco semanas. “Proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, detalló.

Asimismo, manifestó que los objetivos de la operación son “claros” e incluyen la destrucción de las capacidades de misiles de Irán y su habilidad de continuar la producción de armas, la aniquilación de la Armada con la inutilización de unos diez navíos iraníes y asegurarse de que Teherán “no pueda obtener un arma nuclear”.

También afirmó que EU quiere asegurarse de que “el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras”.

Durante el acto en la Casa Blanca, Trump concedió Medallas de Honor a tres militares estadounidenses, dos de ellos de manera póstuma, y envió condolencias a las familias de los cuatro fallecidos en los ataques iniciales de la Operación.

“Continuamos esta misión con una determinación feroz e inquebrantable para aplastar la amenaza que este régimen terrorista representa para el pueblo estadounidense”, dijo

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, aseguró que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial y “llevarán algo de tiempo” hasta alcanzar los objetivos, alejando la posibilidad de un fin inminente de la intervención.

También reconoció que requerirán “trabajo duro” y podrían causar nuevas bajas entre sus tropas, tras haberse registrado la muerte de cuatro militares estadounidenses en Kuwait tras un ataque iraní en represalia.

La posibilidad de desplegar tropas sobre el terreno y asumir las bajas que puedan darse en esta intervención son algunos de los mayores riesgos que asume Trump, que se comprometió durante la campaña a no intervenir en guerras fuera de Estados Unidos.

A pocos meses de que se celebren las elecciones de medio mandato, el próximo 3 de noviembre, y del impacto negativo que pueda tener para las opciones de los republicanos, según los últimos sondeos, Trump ha señalado que no le “importan las encuestas” y que está haciendo “lo correcto” en Irán. (Con información de EFE)