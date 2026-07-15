Migrante venezolano muere bajo custodia del ICE; con él suman 22 fallecidos en lo que va del año

Altar para el colombiano Joan Sebastián Guerrero, asesinado por ICE en Maine (EFE)

Un venezolano de 45 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Georgia, Estados Unidos, así lo informó este miércoles dicha dependencia, con la que suman 22 migrantes fallecidos en condiciones similares en lo que va del año.

El hombre, identificado como Jesús Manuel Arenas Silva, falleció el lunes de un supuesto paro cardíaco mientras las autoridades lo trasladaban entre centros de detención en Georgia, indicó ICE en un comunicado.

Los agentes encontraron inconsciente a Arenas Silva cerca de las 7:46 hora local cuando iba en un autobús del Centro de Detención del Condado de Irwin en Ocilla hacia el Centro de Procesamiento de Folkston D. Ray, por lo que pidieron asistencia médica, de acuerdo con el escrito de ICE.

Los servicios de emergencia trasladaron al venezolano al Hospital del Condado de Irwin, donde lo declararon muertos menos de una hora después, a las 8:31 horas.

“Se sospecha que la causa de muerte fue un paro cardíaco. La causa oficial está pendiente de un examen médico posterior”, señaló ICE.

Con este fallecimiento, suman 22 migrantes muertos bajo custodia del ICE en lo que va del año tras los 33 decesos de 2025, la mayor cifra en dos décadas, con base en el recuento de la organización National Immigration Project.

En el mismo contexto, la tasa de mortalidad de migrantes detenidos por el ICE está en su nivel más alto en más de y se ha duplicado desde que inició el segundo mandato de Donald Trump, destacó la asociación Human Rights Watch en un reciente informe.

El fallecimiento del venezolano trasciende en medio de protestas por las muertes de la última semana de dos inmigrantes por disparos de agentes del ICE cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Maine.

Asimismo, otro mexicano murió este martes atropellado tras huir de un operativo en Florida.

ICE sostuvo que Arenas Silva recibió atención médica y revisiones de salud mientras estuvo en custodia, además de precisar que entró a Estados Unidos “de manera ilegal y sin inspección” en octubre de 2021 bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025) por la frontera.

Un juez de inmigración en Atlanta había ordenado en abril su expulsión a Venezuela.