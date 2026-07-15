El migrante muerto en accidente tras huir del ICE en Florida era mexicano

Terrorismo del ICE Manifestación contra el ICE en Nueva York (SARAH YENESEL/EFE)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos identificó como mexicano al migrante que murió atropellado el martes en Florida, cuando huía del ICE, justo una semana después de que agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas mataran a otro mexicano en Texas.

“El 14 de julio, agentes de la ley del DHS realizaron un operativo cerca de St. Johns, Florida. La Patrulla de Caminos de Florida (FHP) y HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) están investigando un incidente que resultó en la muerte de un ciudadano mexicano”, señaló el vocero en un correo electrónico.

La dependencia prometió “proporcionar una actualización cuando esté disponible” y, por ahora, no ha divulgado la identidad del mexicano ni su situación migratoria.

El hombre murió el martes embestido por un camión tras huir a pie de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo.

El caso ocurre en medio del creciente escrutinio sobre las tácticas de ICE, pues en la última semana dos hombres murieron por disparos de agentes cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Maine.

Reclamos de México

Esto ha elevado los reclamos de México, cuyo canciller, Roberto Velasco, pidió el martes al alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, que recabe información sobre la muerte de mexicanos en EU por funcionarios de ICE.

Con está nueva víctima son ya 18 mexicanos los fallecidos por la represión de la política migratoria de Trump.

En este contexto, la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), que agrupa a más de 80 organizaciones civiles, condenó la muerte del mexicano en el estado por considerar que “no es un incidente aislado”.

“Es perfectamente comprensible que alguien tenga esa reacción al ser perseguido por agentes que, en los últimos siete días, han matado a dos hombres inocentes. Cuando los agentes federales caen sobre las comunidades e inician encuentros que desatan el pánico y el miedo, la gente corre”, declaró Adriana Rivera, vocera de FLIC.