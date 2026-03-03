Macron advierte a Israel del “error estratégico” de una operación terrestre en Líbano

Guerra en Oriente Medio Bombardeo israelí este martes en el sur de Beirut, feudó chiita en la capital libanesa (Europa Press)

El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró su preocupación porque el gobierno ultranacionalista israelí, presidido por Benjamín Netanyahu, caiga en la tentación de aprovechar el caos en Oriente Medio, tras sus ataques a Irán, para volver a invadir el sur de Líbano.

Una operación terrestre israelí en el Líbano “sería una escalada peligrosa y un error estratégico”, afirmó en un discurso televisado a la nación sobre la guerra en Irán y sus implicaciones en la explosiva región de Oriente Medio.

Su advertencia llegó mientras un ataque israelí tuvo como objetivo el martes la sede de una organización islamista aliada del grupo chií libanés Hezbolá y del movimiento islamista palestino Hamás en Saida, la principal ciudad del sur del Líbano, según medios locales.

Macron instó a Israel a cesar sus ataques en el Líbano. “En las últimas horas, la guerra se ha extendido al Líbano, desde donde Hezbolá ha cometido el grave error de atacar a Israel y poner en peligro a los libaneses”, manifestó con gesto grave.

El Ejército israelí anunció que “atacará” la infraestructura militar de Hezbolá en Tiro, en el sur del Líbano, e instó a los residentes de la ciudad libanesa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, a evacuar las zonas afectadas.

“Hezbolá debe cesar absolutamente todos sus ataques y pido a Israel que respete el territorio libanés y su integridad”, añadió Macron.

La víspera, en el marco de la guerra iraní, Israel comenzó una cruenta campaña aérea contra el sur del Líbano, el oriental valle de la Becá y los suburbios meridionales de Beirut, que deja ya 40 muertos y ha obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares.