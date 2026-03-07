Trump propone cazar a jefes narcos con “misiles que van directo a la sala de su casa”

El manatario de República Dominicana, Luis Abinader, saluda al anfitrión de la Cumbre Escudo de las Américas, Donald Trump (EFE)

Guerra contra el narco — “Usaremos misiles, si quieren que usemos misiles. Son extremadamente precisos. ¡Pum, directo a la sala! Eso será el fin de ese miembro del cártel", señaló este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los 17 representantes de gobiernos de América Latina que a partir de este sábado conforman el Escudo de las Américas.

El republicano no se anduvo con rodeos e insistió en que pueden enfrentar a los integrantes del narco en el continente con misiles de precisión para eliminarlos, así de fácil, y para justificar sus palabras les advirtió que varios de ellos están en la mira de grupos del crimen organizado.

“Algunos de ustedes están en peligro. Quiero decir, realmente están en peligro. Es difícil de creer. Pero estamos trabajando con ustedes para hacer lo que sea necesario", resaltó durante la cumbre a la que han asistieron los líderes de 12 países de la región. “Usaremos misiles, si quieren que usemos misiles, agregó.

Asimismo, el huésped de la Casa Blanca destacó que la formación de esta nueva coalición militar tiene como objetivo “erradicar los cárteles” en el hemisferio occidental.

“El núcleo de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar la fuerza militar letal para destruir de una vez por todas los siniestros cárteles y las redes terroristas”, insistió al prometerles que unidos y con una estrategia letal se asestará un duro golpe al crimen.

La declaración del magnate neoyorquino se produjo durante la reunión de la nueva cumbre regional Escudo de las Américas, a la que por primera vez asistieron a Miami, Florida, acudieron los líderes de 12 países de la región.

De acuerdo con la Casa Blanca, la reunión busca consolidar una “coalición histórica” entre los países participantes para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales transnacionales que operan en el continente.

La Crónica de Hoy 2026