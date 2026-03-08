Teherán se envuelve en humo negro tras ataque israelí de depósitos de petróleo

Guerra en Oriente Medio Teherán envuelta en humo tras el ataque de cinco depósitos de combustible (ABEDIN TAHERKENAREH/EFE)

El sol apenas se vio este domingo en Teherán, que amaneció cubierta de una espesa nube negra por el humo del petróleo ardiendo, luego del ataque israelí de cinco instalaciones de almacenamiento de petróleo. Vecinos confundidos miraron los relojes para ver qué hora era ante la oscuridad del día y se asomaban a las ventanas y azoteas para ver un paisaje apocalíptico.

El objetivo ahora de Israel y Estados Unidos es destruir las infraestructuras de la República Islámica tras los golpes a objetivos políticos y militares. En días pasados atacaron aeropuertos, ayer una planta desalinizadora de agua en la isla de Qeshm, de la que dependen 30 pueblos.

La Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a permanecer en sus casas ante la toxicidad y a usar mascarillas si debían salir a espacios públicos, justo el día en que se levantaba el luto de siete días por la muerte el pasado sábado 28 del líder supremo Alí Jamenei, muerto al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los ataques contra depósitos y refinerías ha obligado a las autoridades iraníes la han racionado a 20 litros por persona al día hasta nuevo aviso.

Zonas residenciales, objetivos de guerra

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) emitió este domingo una advertencia de seguridad a la población civil en Irán y alertó de que las zonas residenciales utilizadas por el régimen iraní para operaciones militares pierden su estatus de protección y podrían convertirse en “objetivos militares legítimos” bajo el derecho internacional.

Según un comunicado del CENTCOM, las fuerzas iraníes están utilizando ciudades como Dezful, Isfahán y Shiraz para el lanzamiento de drones de ataque y misiles balísticos desde zonas rodeadas de civiles.

EU subrayó que, bajo el derecho internacional, los lugares utilizados con fines militares pierden su estatus de protección y pueden convertirse en “objetivos militares legítimos”.

Ante esta situación, las fuerzas estadounidenses instaron a los ciudadanos iraníes a permanecer en sus hogares.

“El régimen terrorista de Irán está ignorando flagrantemente las vidas civiles al atacar a nuestros socios del Golfo, mientras compromete la seguridad de su propio pueblo”, afirmó el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

Según Irán, al menos 1,332 civiles iraníes han muerto en los ataques, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.