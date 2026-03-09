Medio iraní publica fotos de menores muertos en escuela bombardeada: “Trump mírales a los ojos”

Masacre en Irán La escuela primaria de niñas bombardeada por Israel en la localidad de Minab, sur de Irán

Nueva días después de que un bombardeo contra una escuela de menores en la localidad de Minab, en el sur de Irán, causara la muerte de al menos 175 personas, la mayoría niños, ni Estados Unidos ni Israel han asumido la autoría.

Este domingo, el periódico iraní Tehran Times ha publicado en su portada fotografías de decenas de los niños que perdieron la vida en la ofensiva bajo el título “Trump, mírales a los ojos”.

Asimismo, informó que el domingo, octavo día de la ofensiva en Medio Oriente, el republicano manifestó que las acusaciones de estos periódicos, a los que acusa de fake news sobre él, no están fundamentadas. Cuestionado en varias ocasiones sobre el bombardeo contra la escuela primaria, el medio iraní indica que Trump ha evitado responder.

El republicano ha responsabilizado en reiteradas ocasiones al régimen iraní por el ataque, en línea con lo dicho por el secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth: “Irán es la única parte que ataca civiles”.

Por esto, el Tehran Times señala el comportamiento del mandatario como “un ejemplo flagrante de falsedad deliberada”.

Entre los medios que han investigado la matanza figuran los estadounidenses CNN, que ha culpado a Estados Unidos tras verificar la existencia de “daños graves compatibles con municiones guiadas” y The New York Times, que ha puntualizado que el ejército norteamericano atacó la escuela. Por su parte, The Wall Street Journal ha designado al CENTCOM, el mando central militar del país, como culpable.

Asimsimo, The Washington Post compartió un video donde muestra lo que parece ser un misil Tomahawk estadounidense impactando cerca de la escuela primaria junto a un complejo naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), según ocho expertos en municiones.

Medios no estadounidenses también han señalado a Washington como el responsable del ataque. La cadena Al Jazeera se ha referido al bombardeo como un “crimen llevado a cabo por Estados Unidos”, mientras Middle East Eye ha publicado que el centro educativo fue atacado dos veces, matando tanto a superviviente del primer bombardeo como a sus rescatistas.

Tehran Times afirma que la acumulación de “evidencias sólidas” en contra de EU demuestra que el país norteamericano fue al menos cómplice en la letal ofensiva sobre el centro educativo de Minab. (Con información de El País)