Meteorito pasa por el cielo de Europa y fragmentos caen en Alemania: ¿qué se sabe del meteorito que impactó una casa en Coblenza?

Fragmento de meteorito caen en una casa en Alemania Una brillante bola de fuego cruzó el cielo del centro de Europa el domingo por la tarde y fue visible desde varios países.

La tarde-noche del domingo sorprendió a miles de personas en el centro de Europa cuando una intensa bola de fuego cruzó el cielo durante varios segundos. El fenómeno, visible desde países como Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos, terminó con fragmentos del meteorito cayendo sobre territorio alemán.

Uno de esos restos impactó el techo de una vivienda en la ciudad de Coblenza, en el oeste del país, sin provocar heridos.

El suceso está siendo analizado por la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyo equipo de Defensa Planetaria recopila datos para determinar el tamaño y las características del objeto que ingresó a la atmósfera terrestre.

¿Cuánto duró el avistamiento del meteorito?

De acuerdo con la ESA, el fenómeno fue observado en la obscuridad de la tarde (hora local), durante aproximadamente seis segundos, el objeto brilló intensamente mientras se desplazaba por el cielo desde el suroeste hacia el noreste.

Antes de desaparecer, el bólido dejó una estela luminosa que fue captada por cámaras y teléfonos móviles en distintos puntos de Europa.

La red de observación de meteoros AllSky7, que utiliza cámaras instaladas en varios países para registrar este tipo de eventos, también logró capturar imágenes del paso del objeto.

Fragmentos caen en diferentes partes de Alemania

Minutos después de la aparición de la bola de fuego, algunos fragmentos del meteorito alcanzaron el suelo.

La Oficina Regional de Protección Civil y Prevención de Incendios de Renania-Palatinado informó que los restos cayeron en distintos puntos del oeste de Alemania y que se registraron daños materiales aislados.

El impacto más significativo ocurrió en el distrito de Güls, en Coblenza, donde un fragmento atravesó el techo de una vivienda.

Bomberos que acudieron al lugar confirmaron que el objeto dejó un agujero del tamaño aproximado de una pelota de fútbol en el tejado.

Según reportes de medios locales, el fragmento atravesó la estructura y terminó dentro de una habitación, donde dañó las baldosas del suelo.

Los residentes de la vivienda no resultaron heridos porque en ese momento se encontraban en otra parte de la casa.

Tras el incidente, las autoridades acordonaron la zona para inspeccionar los restos del objeto y evaluar los daños.

Especialistas investigan el origen del fragmento

Los especialistas de la ESA analizan actualmente la información disponible para calcular el tamaño del meteorito.

Las primeras estimaciones indican que el objeto tenía apenas unos metros de diámetro antes de entrar en la atmósfera terrestre.

Según la agencia espacial, el momento y la dirección del objeto explican por qué no fue detectado previamente por los telescopios que monitorean el cielo en busca de cuerpos cercanos a la Tierra.

Los científicos señalan que los objetos que se aproximan desde zonas del cielo iluminadas por el Sol o durante el atardecer, como ocurrió en este caso, suelen pasar desapercibidos para los sistemas de observación.

¿Qué tan frecuentemente se estrella pedazos de un meteorito en alguna casa?

La ESA recuerda que objetos de este tamaño impactan la Tierra cada pocas semanas o, en algunos casos, cada pocos años.

En la mayoría de las ocasiones se desintegran por completo al entrar en la atmósfera, por lo que rara vez alcanzan el suelo.

Estudios científicos estiman que alrededor de 50 mil toneladas de material extraterrestre llegan al planeta cada año.

Uno de los eventos más conocidos ocurrió en 2013, cuando un meteorito de unos 20 metros explotó sobre la ciudad rusa de Cheliábinsk, liberando una onda expansiva que dañó miles de edificios y dejó más de 1,500 personas heridas.