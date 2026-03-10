Becas Secihti 2026 de Posgrado en Ciencia y Humanidades en el Extranjero: requisitos y fecha límite de registro

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) lanzó la convocatoria de Becas de Posgrado en Ciencia y Humanidades en el Extranjero 2026, dirigida a personas mexicanas interesadas en realizar estudios de maestría o doctorado en instituciones internacionales.

El objetivo del programa es apoyar la formación de talento mexicano en áreas científicas y humanísticas, mediante financiamiento para estudiar programas presenciales de posgrado fuera de México.

¿Quiénes pueden solicitar la beca?

La convocatoria está dirigida a personas de nacionalidad mexicana que hayan sido admitidas o estén inscritas en programas presenciales de maestría o doctorado en el extranjero, en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo científico y humanístico.

¿Cuáles son los requisitos principales?

Entre los requisitos más importantes destacan:

Ser mexicano o mexicana.

Contar con carta de aceptación definitiva en una institución de educación superior en el extranjero.

Realizar el registro y envío de la solicitud en línea conforme a la guía oficial.

Firmar electrónicamente la solicitud con la CURP para completar el trámite.

Además, las y los aspirantes deben cumplir con los campos prioritarios establecidos por la convocatoria y entregar la documentación solicitada durante el proceso.

¿Cuál es la fecha límite de registro?

El periodo de recepción de solicitudes suele abrir a mediados de marzo y cerrar hacia finales de mayo, por lo que el registro debe completarse dentro de ese plazo establecido en el calendario oficial de la convocatoria.

¿Qué cubre la beca?

El programa puede incluir apoyo económico para manutención, estudios de posgrado y beneficios adicionales, con el objetivo de que las personas beneficiarias puedan completar su formación académica en el extranjero.

Las personas interesadas deben revisar la convocatoria completa y realizar su registro a través de la plataforma oficial de la Secihti.

Convocatoria completa Aquí