EU bombardea estratégica isla petrolera iraní de Jarg; Teherán amaga con atacar bases enemigas

Imagen de archivo de la isla petrolera iraní de Jarg (EFE)

Guerra en Oriente Medio — Tropas de Estados Unidos atacaron en las últimas horas la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica, como represalia al bloqueo casi total del estratégico estrecho de Ormuz , lo que provocado que se dispararan los precios del petróleo en el mundo por arriba de los 100 dólares; Irán advierte que atacará bases energéticas de EU si se repite otra agresión.

Este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio, “aniquilando” por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Jarg, núcleo de los depósitos de crudo que la República Islámica exporta al mundo.

Trump dijo que había optado por “no destruir la infraestructura petrolera de la isla”, algo que amenazó con hacer si “Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz”.

La isla de Jarg, a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

AMAGO

En respuesta a la agresión estadounidense, el Ejército iraní aseguró que destruirá la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio por completo si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas.

“Si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica de Irán, como ya hemos advertido, toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida y convertida en un montón de cenizas”, dijo un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya.

Derivado de los bombardeos de Israel y EU a Irán, el Ejército de la República Islámica lanzó nuevas oleadas de ataques hacia Israel, en conjunto con el grupo chiita libanés Hezbolá, contra el norte del país. El Ejército israelí advirtió haber identificado misiles provenientes desde Irán e informó de un impacto, pero no trascendieron víctimas.

OBJETIVOS

La República Islámica también envió más ataques contra objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico, como las bases estadounidenses Al-Dhafra en Emiratos Árabes Unidos y Al Udeid en Catar.

En tanto, Arabia Saudita informó de la interceptación de varios drones, mientras que Catar ordenó una evacuación temporal de algunas áreas, sin especificar, como “medida de precaución”.

El gobierno israelí continuó atacando el Líbano, con un bombardeo contra Burj Qalawiya, en el sur del país, que alcanzó el centro médico de la localidad y mató a 12 trabajadores sanitarios.

Horas antes, al menos ocho personas murieron y otras nueve resultaron heridas este viernes en un ataque israelí contra un edificio en la zona de Al Fawwar, a las afueras de la ciudad meridional libanesa de Sidón.

En tanto, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, aseguró que sus filas están preparadas para enfrentar un potencial intento de avance israelí en el sur del Líbano y defendió que están luchando para defender a su país, no a terceros.

De acuerdo con el último conteo oficial, previo a estos ataques, ya son 773 los muertos y 1,933 los heridos a raíz de la ofensiva israelí contra el Líbano.

PETRÓLEO

Al cumplirse 14 días de este conflicto bélico, el barril de petróleo de brent para entrega en mayo subió este viernes un 2,67 % y cerró por encima de los 103 dólares el barril una de sus semanas más volátiles de los últimos años.

En tanto, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) anunció que iniciará la liberación de petróleo de su reserva estratégica a finales de la próxima semana, con una primera fase de 86 millones de barriles de crudo, una medida para hacer frente a la escalada de los precios.

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