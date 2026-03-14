Tres muertos deja ataque contra embajada de EU en Irak

Un helipuertos en la embajada de EU en Bagdad, blanco de grupo pro-iraní, reportan autoridades (Captura de video)

Bagdad en la mira — Un saldo de tres muertos y daños considerables dejó este sábado un ataque con un dron contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, capital de Irak, reportaron fuentes en la capital iraquí.

Irak se ha visto arrastrado por el conflicto, cuando se cumplen dos semanas de la guerra lanzada por EU e Israel contra la República Islámica, luego de que movimientos armados iraquíes pro-Teherán reivindicaran todos los días ataques con drones contra militares de Washington o instalaciones petroleras.

Reportes señalan que un misil impactó en un helipuerto dentro del complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, un hecho que eleva la preocupación por la seguridad en la capital iraquí, según dos funcionarios de seguridad locales.

Asimismo y derivado de esta situación, la embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió este sábado un comunicado en el que insta a estadounidenses en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes.

“Irán y las milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak. Se han registrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, intereses estadounidenses e infraestructura crítica”, alerta la web de la embajada, justo el día en que se cumplen dos semanas de ofensiva.

La sede diplomática asegura que “han atacado hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones con vínculos con Estados Unidos en todo Irak”, por lo que “los estadounidenses también corren el riesgo de ser secuestrados”.

Derivado de esta situación, EU “recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses en Irak que revisen su situación de seguridad personal. Para muchos, salir de Irak tan pronto como puedan hacerlo de forma segura es la mejor opción”.

Sin embargo, la embajada contempla la posibilidad de que algunos no quieran o no puedan hacerlo y les pide “mantenerse alerta, pasar desapercibidos y estar preparados para refugiarse en un lugar seguro durante períodos prolongados”, así como “contar con provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros productos esenciales”.

También les solicita que eviten “reunirse en áreas asociadas con Estados Unidos o con grupos de otros ciudadanos estadounidenses” ya que podría ponerlos en riesgo.

El Gobierno de Estados Unidos refirió que se ofrece a prestar ayuda a los ciudadanos que quieran salir de Irak, ya que las vías para las salidas no son sencillas.

El espacio aéreo está cerrado y no hay vuelos comerciales desde allí, pero sí se mantienen abiertas las rutas terrestres hacia Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía, aunque puede haber largas demoras.

La petición de salida de Irak a ciudadanos estadounidenses es una más de las consecuencias del ataque estadounidense e israelí a Irán que empezó el pasado 28 de febrero y que acabó con la vida del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026