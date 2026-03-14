Trump espera arribo de buques de guerra de naciones afectadas por bloqueo a estrecho de Ormuz

Desvíos de cargamentos de contenedores han aumentado en más de un 360 % desde que se declaró el cierre del Estrecho de Ormuz (EFE)

Tensión en Oriente Medio — “Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países que se ven afectados por la restricción de cruzar envíen buques de guerra a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza de una nación totalmente descabezada” como Irán, para mantenerlo “abierto y seguro”, escribió este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en su red Truth Social, tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

Trump presumió de la actuación de Estados Unidos “ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán”, afirmó, pero advirtió de la necesidad de ayuda internacional, ya que aseguró que a Irán “le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén”.

OFENSIVA

“Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE”, concluyó en la red social que se ha convertido en una especie de diario de la guerra a través del que Trump cuenta los movimientos militares estadounidenses. AYUDA

Este mismo día, el republicano volvió a pedir ayuda internacional para permitir el paso de los barcos por el estrecho. “Los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben encargarse de ese paso, ¡y nosotros ayudaremos... Y MUCHO!”, dijo. Enm la misma línea, Trump aseguró que “Estados Unidos también se coordinará con esos países para que todo transcurra con rapidez, fluidez y éxito. Esto siempre debió haber sido un esfuerzo conjunto, y ahora lo será; ¡unirá al mundo en pos de la armonía, la seguridad y una paz duradera!”.

DERROTADO

En ese mismo mensaje, mantuvo el discurso de que “Estados Unidos ha derrotado y diezmado por completo a Irán, tanto militar como económicamente y en todos los demás aspectos”, pese a que aún no ha dado más datos sobre el final de la operación militar que dura ya 15 días.

El pasado 13 de marzo, el huésped de la Casa Blanca anunció también vía Truth Social, que uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio, contra los objetivos militares en la isla iraní de Jarg, centro de la industria petrolera de la República Islámica y donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

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