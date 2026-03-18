Delcy Rodríguez destituye al jefe del Ejército venezolano, tras una década protegiendo al régimen

Venezuela Fotografía del 4 de febrero de 2026 que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en Caracas (MIGUEL GUTIÉRREZ/EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país suramericano, y poco más de dos meses después de la humillante operación militar estadounidense en un cuartel cerca de Caracas, donde fue capturado Nicolás Maduro, sin que las tropas chavistas hicieran nada para evitarlo.

“Agradecemos a Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, expresó la mandataria de quien sostuvo a punta de fusil el régimen chavista durante más de una década, haciendo oídos sordos a los reclamos de la oposición antichavista de que se pusiera de parte de los demócratas.

Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Maduro.

Un represor sancionado

El nuevo ministro de Defensa es Gustavo González López, quien fuera director del siniestro Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024.

A falta de la reacción del gobierno de Donald Trump, que controla “de facto” la economía venezolana a través de su “elegida” presidenta Ródríguez, el nuevo líder de la Fuerza Nacional Bolivariana está sancionado por Estados Unidos, bajo el mandato de Barack Obama, la Unión Europea y Suiza por violaciones a los derechos humanos.

En 2020, la misión de Naciones Unidas dijo haber encontrado “motivos razonables para creer” que González López “tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones y delitos contra opositores políticos focalizados al Gobierno que tuvieron lugar en el Sebin a partir de 2014, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo actos de violencia sexual”.

La misión ha pedido investigar al militar y aseguró haber recibido información de testigos sobre “relaciones de confianza” entre González López y el actual ministro de Interior, Diosdado Cabello, de quien recibía “órdenes directas”.