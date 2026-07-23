Taylor Farms cierra temporalmente planta de procesamiento en México por casos de diarrea en EU

Demanda contra Taco Bell

La empresa Taylor Farms cerró temporalmente su planta de procesamiento en Guanajuato, la cual ha sido relacionada por las autoridades estadounidenses como la responsable del brote de ciclosporiasis que afecta a varios estados del país vecino, así lo informó este jueves una fuente del sector familiarizada con el asunto.

La planta produce bolsas de 5 libras (2,25 kilos) de lechuga iceberg troceada que se ⁠venden a ​Taco Bell, Sysco y ⁠otros distribuidores de alimentos, y que Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado el 17 de julio.

Los ‌casos ‌de ciclosporiasis, causada por el parásito Cyclospora, han aumentado de forma constante en los últimos meses ​en todo Estados Unidos, según los ​Centros para el ​Control y la Prevención de ‌Enfermedades (CDC).

La agencia ha relacionado el brote con la lechuga iceberg troceada que se sirve en los restaurantes de Taco Bell en algunos estados, mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha señalado que las pruebas de rastreo apuntan a productos de Taylor Farms procedentes ‌del centro de México.

No obstante, el ministro de Salud de ⁠México, David Kershenobich, expuso el martes que, hasta el momento, no había pruebas de ⁠que la lechuga procedente de México haya causado el brote.

Las autoridades sanitarias estadunidenses siguen investigando un brote en cinco estados relacionado con ​la lechuga iceberg.

Demandan a Taco Bell por brote de diarrea en Estados Unidos

Un grupo de personas demandó este jueves a la cadena de comida Taco Bell tras haberse contagiado del brote de diarrea en Estados Unidos.

En la demanda, presentada ante el Tribunal del Distrito Este de Míchigan, ubicado en Detroit, denunciantes exigen que se celebre un juicio con jurado popular en el que “exigirán compensaciones por daños y perjuicios sufridos por contagiarse del brote tras comer en sus restaurantes.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EU, en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), detectaron que el brote está relacionado con lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell en Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental.

Hasta este martes, la ciclosporiasis, como se le conoce a esta infección intestinal, ha afectado a más de 7 mil personas en casi todo el país, según indica la demanda.

Los demandantes explican que contrajeron el parásito después de consumir lechuga suministrada en Taco Bell, que había sido distribuida por Taylor Fresh Food, el mayor procesador de ensaladas y vegetales frescos cortados, a quien también piden procesar.

Una de las denunciantes, Connie Horton, alegó que tuvo que ser ingresada en el Hospital Sinai Grace de Detroit tras acudir a un Taco Bell el 24 y 26 de junio. En ambas visitas, adquirió productos que contenían lechuga.

Horton experimentó más de 11 días de vómitos y diarrea y “tuvo que seguir trabajando a pesar de sus síntomas para evitar perder salarios”, detalla la demanda.

Por su parte, Ryan McRae, también residente de Míchigan, compró y consumió productos de Taco Bell con lechuga los días 19 y 23 de junio.

El 9 de julio de 2026 comenzó a sufrir diarrea grave, calambres estomacales, dolores de cabeza, vómitos y pérdida de apetito, un día más tarde, fue ingresado en otro hospital.

El resto de demandantes, aunque no tuvieron que ser internados, acudieron también a urgencias tras presentar un cuadro clínico con vómitos y diarreas.

Tras conocerse el vínculo entre la lechuga y el parásito, la cadena de restaurantes de Taco Bell anunció la retirada del producto de todos sus restaurantes.