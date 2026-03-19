Fijan para 2027 inicio del juicio contra Caro Quintero en corte de Nueva York

Rafael Caro Quintero Un juez federal de EU programó para el 8 de marzo del 2027 el juicio contra el narcotraficante (Imagen de Archivo)

El proceso judicial contra Rafael Caro Quintero en Estados Unidos ya tiene fecha tentativa para su siguiente etapa clave; un juez federal determinó que su juicio comenzará el 8 de marzo de 2027 en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, donde enfrenta múltiples cargos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

El llamado “Narco de Narcos”, identificado como cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, está acusado de encabezar una organización criminal, además de participar en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985. También enfrenta cargos por distribución internacional de drogas y por el uso ilegal de armas de fuego para impulsar actividades delictivas.

Tras la audiencia, su abogada, Elizabeth Macedonio, explicó que tanto la defensa como la fiscalía han comenzado a explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo que evite el juicio, aunque aclaró que las conversaciones aún están en una fase inicial. Por su parte, el fiscal federal Francisco Navarro señaló ante el tribunal que, hasta ahora, no existe ninguna oferta formal en ese sentido.

Siguiente audiencia de Caro Quintero para el mes de junio

Antes de que se defina el rumbo del caso, Caro Quintero deberá volver a comparecer el 17 de junio de 2026. En esa audiencia se analizará si puede acceder a un juicio rápido, aunque por la complejidad del expediente esta opción no está garantizada.

El expediente judicial indica que, con el consentimiento de las partes, se decidió suspender por ahora cualquier posibilidad de juicio acelerado, al considerar que el caso requiere más tiempo para su preparación.

Durante su más reciente comparecencia, el exlíder criminal permaneció atento, vestido con uniforme penitenciario color café claro y sin mostrar reacciones. En el mismo proceso también está implicado su sobrino, Ismael Quintero Arellano, quien enfrenta acusaciones similares.

El caso es considerado uno de los más relevantes en la historia reciente del narcotráfico entre México y Estados Unidos. De ser declarado culpable, Caro Quintero podría recibir cadena perpetua, ya que la pena de muerte no está contemplada en este proceso.

Aunque no hay señales claras de una negociación para colaborar con las autoridades estadounidenses, la defensa dejó abierta la posibilidad de una “resolución” que permita cerrar el caso sin llegar a juicio, dependiendo de cómo avancen las conversaciones en los próximos meses.

La Administración para el Control de Drogas ha mantenido seguimiento constante del proceso, aunque en la audiencia más reciente solo estuvieron presentes tres de sus representantes.