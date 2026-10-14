Netflix hace el recorte de personal más grande de su historia: ¿Por qué despidieron al 6% de sus trabajadores?

Despidos masivos en Netflix El recorte ha afectado principalmente a sectores de producto, tecnología, legal y recursos humanos.

Este miércoles 14 de octubre, Ted Sarandos y Greg Peters —codirectores ejecutivos de Netflix— anunciaron que eliminarán alrededor de mil puestos de trabajo dentro de la compañía a nivel internacional. La cantidad equivale al 6% de su plantilla de empleados y empleadas, convirtiéndose en uno de los mayores recortes de la empresa desde 2022.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses como The Hollywood Reporter, Sarandos y Peters comunicaron la noticia mediante un correo electrónico dirigido a las personas afectadas, en el cual detallaron que la decisión responde a un escenario de desaceleración del crecimiento y dificultades para mantener el ritmo de interacción de los usuarios y usuarias con la plataforma.

Despido masivo en Netflix este 2026: ¿por qué y cómo sucedió?

Los directivos ejecutivos de Netflix comunicaron el recorte de personal a través de un mensaje interno enviado a los empleados y empleadas este miércoles 14 de octubre. En el documento, Sarandos y Peters justificaron la reestructuración como parte de una estrategia para distribuir de manera más selectiva los recursos de la compañía y concentrar la inversión en las áreas con mayor potencial de crecimiento.

“Nuestra misión —entretener al mundo— es ambiciosa, y para lograrla debemos ser rigurosos a la hora de priorizar a nuestro personal y nuestros recursos”, señalaron los ejecutivos en un extracto del correo enviado a su personal, obtenido por The Wall Street Journal.

La dirección también afirmó que Netflix continuará invirtiendo de forma importante en áreas estratégicas para mejorar el servicio e impulsar la innovación. Asimismo, sostuvo que la empresa mantiene la expectativa de cumplir sus previsiones financieras para el cierre del año, pese a la reducción del personal.

No obstante, el anuncio llega después de meses de cuestionamientos sobre la capacidad de Netflix para sostener su crecimiento y en un escenario de “estancamiento relativo” de la interacción de usuarios y usuarias con los contenidos. En julio de 2026, durante el primer semestre del año, la plataforma de streaming registró un aumento de apenas 2% de dicha interacción respecto al primer semestre del año anterior.

Los despidos también se producen en un contexto en el que las empresas de entretenimiento y tecnología revisan sus estructuras de costos y prioridades de inversión. Sin embargo, la compañía no presentó el ajuste como una señal de que abandonará sus planes de expansión, sino como una forma de concentrar recursos en las áreas consideradas prioritarias.

¿Qué sectores fueron afectados por los despidos de Netflix en 2026? El mayor recorte de personal desde 2022

De acuerdo con el reporte del medio The Wall Street Journal, los despidos de Netflix anunciados este octubre de 2026 afectarán principalmente a los equipos de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos; la cantidad final equivale a cerca de mil empleos de una plantilla que contaba con aproximadamente 16 mil trabajadores y trabajadoras al cierre de 2025.

La magnitud del ajuste lo convierte en el mayor recorte de personal de Netflix desde 2022, cuando la empresa atravesó una etapa de dificultades después de registrar su primera pérdida trimestral de suscriptores en más de una década.

Aquel mayo de 2022, la compañía eliminó alrededor de 150 puestos, además de afectar a contratistas y personas trabajadoras temporales o de medio tiempo; en junio del mismo año, Netflix recortó otros 300 empleos, cerca del 3% de su plantilla de entonces.