Irán amenaza con atacar sitios turísticos en todo el mundo

Misiles estadounidenses lanzados contra blancos eiraníes (US ARMY)

Guerra en Oriente Medio — Al entrar en su cuarta semana el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la República Islámica advirtió en las últimas horas que funcionarios israelíes y estadounidenses serían objetivo de interés en “cualquier parte del mundo”, incluidos sitios de esparcimiento y turísticos, advirtió el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas.

El funcionario iraní destacó que “a partir de ahora, según la información que tenemos, incluso los lugares recreativos y turísticos en todo el mundo no serán seguros para ustedes”, advirtió.Las declaraciones del general de brigada se registran justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Washington estaba “muy cerca” de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán, conflicto que inició el pasado 28 de febrero.Estos son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear, declaró Trump quien en tono envalentonado dijo que están cerca de definir el fin de la guerra.

Desde el estallido del conflicto, Irán ha empleado misiles balísticos y drones para atacar infraestructura energética, industrial y bases militares en países del Golfo e Israel, en unos bombardeos que, si bien no se han dirigido de forma explícita contra lugares turísticos, sí han afectado a población civil.

CONDICIÓN

El régimen de los Ayatolás A través del presidente iraní, Masud Pezeshkian, señaló este sábado que la condición “la condición para poner fin a la guerra y al conflicto en la región es el cese inmediato de las agresiones de Estados Unidos y del régimen sionista, así como la garantía de que no se repitan en el futuro”, sostuvo el funcionario en una conversación telefónica con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, informó la agencia IRNA.

En la misma línea, el mandatario iraní subrayó que Irán “no inició la guerra” y acusó a Estados Unidos e Israel de haber lanzado ataques “sin justificación ni base legal”, en medio de negociaciones nucleares, lo que, según dijo, ha causado la muerte de altos mandos militares y de civiles, y pidió el fin de lo que calificó como acciones “inhumanas e inmorales”.

Rechazó también los argumentos presentados por la administración de Donald Trump para justificar la ofensiva militar, en particular la supuesta intención de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, y reiteró que el país mantiene un programa con fines pacíficos y está dispuesto a someter sus actividades nucleares a supervisión internacional.

El mandatario iraní insistió en la necesidad de reforzar la unidad entre los países de la región y propuso la creación de un mecanismo de seguridad regional que garantice la estabilidad sin la intervención de actores externos.

En tanto, el premier de India, Narendra Modi, expresó la preocupación de la India por el aumento de las tensiones en Oriente Medio y defendió la necesidad de retomar cuanto antes el camino del diálogo, según informó IRNA.

El jefe del gobierno indio advirtió además de los riesgos que suponen los ataques a infraestructuras energéticas para la seguridad global y subrayó la importancia de garantizar la libertad de navegación en el golfo Pérsico, en alusión al bloqueo por parte de Irán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial.

COMPLEJO NUCLEAR

En el mismo tenor, el gobierno de Teherán denunció haber sufrido ataques por parte de EU e Israel contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo.“El complejo de enriquecimiento Shahid Ahmadi Roshan de Natanz fue atacado esta mañana”, informó la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

La organización aseguró que, tras la realización de evaluaciones técnicas y especializadas en el área del complejo, no se ha detectado la liberación de materiales radiactivos.

“No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe ningún peligro para los residentes de las zonas cercanas a este sitio”, resalta el mensaje.

La OEAI iraní denunció que esta acción “es contraria a las leyes y compromisos internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación (TNP)”, así como a otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear.

BASE DE EU

En tanto, Irán dirigió dos misiles balísticos de alcance intermedio al atolón Diego García, una base militar conjunta estadounidense-británica en medio del océano Índico, informó el periódico “The Wall Street Journal” que cita a funcionarios estadounidenses. Ninguno de los proyectiles alcanzó la base. Uno de los misiles falló durante el vuelo, mientras que contra el segundo se lanzó un interceptor SM-3 desde un buque de guerra estadounidense, indicaron dos fuentes.

La Crónica de Hoy 2026