Inició la audiencia de Tyler Robinson, asesino de Charlie Kirk: ¿Le pueden dar la pena de muerte?

Tyler Robinson Presunto culpable del asesinato de Charlie Kirk comenzará sus audiencia preliminares. (EFE)

Tyler Robinson, acusado de asesinar al comentarista político Charlie Kirk, enfrentará esta semana las audiencias que determinarán su posible juicio por asesinato. La familia del difunto asistirá por primera vez.

¿Cuándo será audiencia de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

En el transcurso de esta semana se llevará cabo una audiencia preliminar que durará cinco días. En ella, la fiscalía presentara pruebas iniciales —las cuales incluyen pruebas de ADN, reportes de autopsia y un testimonio de la excompañera de cuarto del acusado— y la defensa podrá llevar a cabo un contrainterrogatorio. Por lo general, las pruebas se presentarían tras puerta cerrada al juez, sin la presencia de la defensa. Sin embargo, como a Robinson se le imputaron los cargos por información, se debe llevar a cabo las audiencias preliminares.

La carga de la prueba que debe presentar el lado acusante durante la audiencia es menor al que deberán presentar en juicio, donde tendrán que demostrar culpabilidad del acusa sin duda razonable. Sólo se debe presentar suficiente evidencia para que la audiencia proceda a juicio.

La defensa tuvo una ligera victoria el viernes pasado, cuando el juez le otorgó a la fiscalía un orden de desacato civil por revelar información en una entrevista que podría afectar la opinión del jurado. Sin embargo, no quitó de la mesa la posibilidad de aplicar la pena de muerte al acusado en caso de que resultara ser culpable, cosa que la defensa había solicitado.

La audiencia preliminar marca la primera vez que la viuda del difunto, Erika Kirk, y los padres del mismo, Robert y Kathryn, se encuentran cara a cara con el presunto asesino.

¿Cómo fue el asesinato de Charlie Kirk?

Charlie Kirk fue asesinado en septiembre del año pasado cuando llevaba cabo una evento de su organización política Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah. Mientras debatía abiertamente con estudiantes al aire libre, el comentarista de ultraderecha recibió un disparo de francotirador en la garganta que lo mató casi al instante. Debido a la concurrencia de personas en el evento, el momento quedó registrado en video y se difundió rápidamente en redes sociales.

El asesinato llevó a numerosas figuras de la derecha norteamericana a convertir la figura de Kirk en aquella de un mártir, víctima de las ideas izquierdistas radicales, entre ellas el presidente Donald Trump. Por otro lado, personas que estaban en desacuerdo con las ideas del comentarista político mofaron y celebraron su muerte a través de memes.

Tyler Robinson fue entregado a las autoridades por miembros de su familia el 11 de septiembre, 33 horas después de que comenzara la búsqueda policial por el culpable, después de que su familia lo reconociera en videos del posible culpable transmitidos en noticieros y de que él mismo hiciera alusión a haber cometido el asesinato. Se le acusa de homicidio doloso, descarga ilegal de un arma de fuego, obstrucción de justicia y manipulación de testigos. No se han comprobado los motivos de sus presuntas acciones.