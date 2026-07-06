Kylian Mbappé responde a senadora paraguaya, Celeste Amarilla, tras dichos racistas en redes sociales

Kylian Mbappé y Celeste Amarilla El francés fue insultado en redes por la senadora paraguaya. (EFE y Sistema de Información Legislativa Paraguay)

El futbolista francés Kylian Mbappé respondió en redes a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien hizo públicos comentarios racistas hacia el jugador francés tras derrota de Paraguay ante Francia en el Mundial 2026.

¿Qué dijo Celeste Amarilla sobre Kylian Mbappé tras partido entre Paraguay y Francia?

El sábado pasado, Paraguay y Francia disputaron su partido de octavos de final en este Mundial 2026. Hubo bastante controversia alrededor del partido, ya que muchos espectadores percibieron juego sucio por parte de la alineación paraguaya y una falta de penalizaciones por parte del árbitro del partido. A pesar de esto, el juego concluyó 1-0 con victoria para el conjunto francés.

Tras la derrota de su selección nacional, la paraguaya Celeste Amarilla, abogada y política nacida en 1964 en San Juan Bautista que desde 2023 es senadora nacional por el Partido Liberal Radical Auténtico, hizo publicaciones en redes donde mofa al jugador francés Kylian Mbappé, quien anotó el único gol de Francia en el partido, usando insultos raciales.

Se refirió a él como un “camerunés colonizado” que finge ser francés y lo calificó como “feo”. En un post de Instagram también hizo burla de su apariencia, debido a un supuesto comentario que hizo el jugador francés al paraguayo Junior Alonso, diciendo “la concha que te parió”, a lo que la senadora comentó “La de la suya es peor! Mirá lo que parió!“.

En otro tuit más, la senadora comentó del futbolista que era un “bruto” que “ni siquiera aprendió a escribir.” También dijo que “En lugar de leche materna, mamaba cocos, y los seres más instruidos que ha escuchado en su vida fueron chimpancés”.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

¿Qué respondió Kylian Mbappé a comentarios de Celeste Amarilla?

A través de un mensaje difundido en su cuanta oficial de X, Mbappé respondió a los comentarios ofensivos de la senadora paraguaya.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

En el mensaje se lee lo siguiente:

“Eres una mujer despreciable e indigna de tu cargo. No representas a Paraguay, un país que transpiró pasión y honor durante toda la competencia. Por tu inconsciencia y racismo descarado, el mundo entero ya se ha olvidado de la trayectoria y esfuerzo histórico que tus jugadores llevaron a cabo en la Copa del Mundo, dando paso a una mujer incompetente dando la peor imagen de su país. Jamás permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y racismo por todo el mundo."

Todavía no se sabe si el incidente resultara en consecuencias para la carrera política de Amarilla. En el pasado, ya ha sido suspendida de su antiguo cargo como diputada por sugerir que del 60 al 70% de los diputados habían logrado sus escaños con medios supuestamente ilícitos.