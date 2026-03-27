Senado de EU deja fuera a ICE del presupuesto de seguridad; aprueban reabrir el DHS bajo condiciones

Senado de Estados Unidos En una sesión nocturna se aprobó un proyecto de ley para reactivar el Departamento de Seguridad Nacional, pero dejó fuera la parte del presupuesto destinada a inmigración. (EFE)

El Senado de Estados Unidos dio un paso clave durante la madrugada de este viernes al aceptar un proyecto de ley que permitiría reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cerrado desde el 14 de febrero.

La votación se realizó pasadas las dos y media de la mañana y se avaló a viva voz, aunque con una condición central: el financiamiento no incluye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni a parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los puntos que detonaron el conflicto político.

Senado pone condiciones para darle dinero a ICE

El cierre del DHS se había mantenido por casi seis semanas debido a que los demócratas se negaron a respaldar recursos para ICE, agencia responsable de ejecutar la política migratoria del presidente Donald Trump.

La tensión aumentó después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran por disparos de agentes federales durante protestas en Mineápolis contra las redadas masivas.

Para liberar el presupuesto, los demócratas plantearon varias condiciones, que las detenciones en domicilios requirieran órdenes judiciales, que los agentes dejaran de usar máscaras que impidieran su identificación y que portaran cámaras corporales durante los operativos. Estas demandas se convirtieron en el principal obstáculo para llegar a un acuerdo.

Poco personal en los aeropuertos de EU a falta de dinero

Por otra parte, la falta de personal empezaba a sentirse en aeropuertos del país, donde la ausencia de agentes de seguridad complicó operaciones diarias. Ante ese escenario, el presidente Trump anunció que firmaría una orden ejecutiva para asegurar el pago inmediato a los trabajadores del sector aeroportuario afectados por el cierre.

Horas después, y ya con la presión aérea encima, los senadores terminaron aprobando el proyecto de ley, recortando precisamente las partidas de inmigración que habían generado el bloqueo.

“Los demócratas del Senado fueron claros: no a un cheque en blanco para un ICE y una Patrulla Fronteriza que actúen al margen de la ley”, declaró el senador Chuck Schumer, líder demócrata, tras confirmarse la decisión.

La medida todavía necesita el visto bueno final de la Cámara de Representantes, que se alista para votar este mismo viernes y definir si se reabre o no el DHS después de más de un mes paralizado.