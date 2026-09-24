Netanyahu niega en la ONU el genocidio en Gaza, pese a matar Israel a 21 mil niños palestinos

Asamblea General de la ONU Miles de neoyorquinos se manifiestan contra la presencia en la ciudad del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu (Angel Colmenares/EFE)

“Si hay más cobardes morales por ahí que se quieran ir, por favor, que se vayan”. Así comenzó el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, este jueves en la Asamblea General de la ONU.

El líder del gobierno más extremista de la historia de Israel, sobre quien pesa una orden de arresto internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad contra el pueblo palestino, se mostró desafiante desde el primer momento, con insultos incluidos, como el que dedicó al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al que acusó de ser un “tirano”.

Obviando el récord mundial de periodistas asesinados en Gaza por los ataques israelíes, Netanyahu afirmó que Erdogan “ostenta el récord mundial” de encarcelar a periodistas y líderes de la oposición.

Pero sus regaños se centraron principalmente contra el alcalde de Nueva York: el socialista musulmán Zorhan Mamdani.

“Debería darle vergüenza”

Netanyahu tildó de “antisemita” a Zorham Mamdani por difundir, según dijo, mentiras sobre Israel.

“Debería darle vergüenza invertir los papeles de víctima y agresor. Debería darle vergüenza escupir a la cara de la verdad, señor Mamdani. Desde que fue elegido alcalde de esta ciudad, muchos judíos ya no se sienten seguros en Nueva York”, continuó Netanyahu. También acusó a Mamdani —y a su esposa— de apoyar a Hamás.

“La mayor mentira del siglo”

Netanyahu desmintió categóricamente la acusación de que su país haya cometido un genocidio en Gaza. “Es la mayor mentira del siglo”.

“Israel no cometió un genocidio, lo que hizo fue impedir un genocidio. Esto es lo que los amigos de Hamás de Mamdani nos habrían hecho si no lo hubiéramos frenado”, declaró Netanyahu, pese a que, según el último informe de UNICEF, Israel ha matado a más de 21,000 niños y niñas en dos años de bombardeos diarios y bloqueo humanitario en la franja de Gaza.

Además, el líder conservador —que vuelve a presentarse a las elecciones parlamentarias del 27 de octubre para evitar ser condenado por corrupción— advirtió que acusar a su país de genocidio tiene consecuencias, como los crecientes ataques que están sufriendo los judíos. “Nos acuchillan por las calles”, aseguró.

“Usted acusa falsamente y de forma reiterada a Israel de genocidio. Señor Mamdani, intentó impedir que venga aquí. Intentó silenciarme. Pues bien, no puede silenciarme. No puede silenciar la verdad”, añadió el mandatario israelí.

“Trump salvó a la civilización”

Netanyahu agradeció al presidente Donald Trump, al que ha llamado su mayor aliado, por emprender juntos la guerra de Irán, muy impopular en Estados Unidos. “Le agradezco por su liderazgo valiente. Entendió que no podía dejar avanzar a los ayatolás fanáticos que gritan muerte a América. No fue un acto solo para protegerse, sino para salvar a la civilización”.

“El régimen maligno de Irán caerá y todos lo celebraremos”, proclamó.

Los colonos no son terroristas: a veces encienden fuegos

En cuanto a la violencia de los colonos en Cisjordania, que empieza a escandalizar a un creciente número de países occidentales, liderados por el Reino Unido, son para el mandatario israelí una minucia. Los ha definido como “un puñado de delincuentes menores de edad”, en torno a 150, que a veces “encienden fuegos” y que han causado “a lo mejor dos o tres muertos” en lo que va de año.

Netanyahu lo ha comparado con los “miles de ataques” palestinos contra “colonos pacíficos” y “honorables”.

“La ONU permite que hable un criminal de guerra”

Mientras Netanyahu se mostraba desafiante en el la Asamblea General, miles de neoyorquinos salieron a las calles de Manhattan para protestar contra su presencia en la ciudad y expresar su descontento con el organismo por permitirle participar.

“Me siento profundamente avergonzada de la ONU, a la que antes admiraba, por lo que se ha convertido. Está permitiendo que venga a hablar este criminal de guerra que ha matado a cientos de miles de personas”, expresó Meg, una neoyorquina residente en Queens, durante la manifestación (con información de EFE, El País, NYT, Haaretz).