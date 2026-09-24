Periodistas de CNN, MS NOW y Politico entran en la Casa Blanca tras la orden del juez

Levantan veto a periodistas

Periodistas de CNN, MS NOW y Politico lograron ingresar este jueves a la Casa Blanca para llevar a cabo su cobertura, después de varias horas de restricciones y de que un juez federal ordenara restablecer de inmediato las credenciales de acceso de los 3 medios.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, Timothy Kelly, emitió en la madrugada una orden de emergencia para devolver las acreditaciones a los periodistas, al considerar que las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump se habían aplicado sin el “debido proceso adecuado”.

Pese al fallo, la Casa Blanca volvió a impedir durante la mañana el ingreso de reporteros de los tres medios. Por esta situación, los abogados de CNN, MS NOW y Politico solicitaron una audiencia urgente, cuando el magistrado exigió al gobierno explicar antes de las 12:30 horas las razones por las que no había cumplido con la resolución.

La situación cambió después del mediodía, en el momento periodistas de los medios pudieron finalmente acceder al recinto presidencial en cumplimiento de la orden judicial.

La resolución establece que las acreditaciones estarán vigentes de manera temporal hasta el próximo 8 de octubre o “hasta que el tribunal emita otra orden o hasta que caduque” la medida.

El conflicto entre la Casa Blanca y los medios empezó luego de que Trump prohibiera el acceso de CNN, MS NOW y Politico, decisión que provocó un boicot de los principales canales de televisión a la cobertura audiovisual del presidente. Organizaciones dedicadas a la defensa de los periodistas también cuestionaron la medida y la calificaron como un veto a “la libertad prensa”.

Con información de EFE