Oposición venezolana pide que compromisos de Delcy Rodríguez ante la ONU se traduzcan en hechos

Opositores marchan en Venezuela en apoyo a María Corina Machado (MIGUEL GUTIÉRREZ/EFE)

La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este jueves que los compromisos dichos por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos el de la celebración de elecciones, se traduzcan “de inmediato en hechos concretos y verificables”.

“Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un CNE (Consejo Nacional Electoral) confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable”, expresó la PUD en un mensaje en X.

La coalición destacó que también debe garantizarse el regreso de los venezolanos en el exterior “sin persecución ni obstáculos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

“Delcy Rodríguez ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia, se consolidó el privilegio por pertenecer a un partido y se profundizó la persecución política”, precisó la coalición.

Por lo tanto, prosiguió, sus compromisos “deben estar acompañados de acciones concretas, verificables y coherentes con la urgencia que vive Venezuela”.

“La Plataforma Unitaria Democrática seguirá articulando a las fuerzas democráticas. Venezuela exige hechos, no más promesas. La democracia no admite más excusas”, agregó.

Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas, prometió el miércoles ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que “habrá elecciones” en su país, sin anticipar una fecha, con garantías para “todas las fuerzas políticas”.

En ese sentido, explicó que se inició “un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos”.

Además, expresó que las instituciones venezolanas “estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente”.

Este jueves, cientos de opositores salieron a las calles en Caracas para exigir unas elecciones presidenciales en 2027 y que se permita el regreso a Venezuela de su líder y premio nobel de la paz María Corina Machado, quien ha intentado viajar desde Panamá tres veces esta semana y se lo han impedido, según su equipo.