Israel prohíbe al patriarca de Jerusalén celebrar misa de Ramos en el Santo Sepulcro, lo que no ocurría desde hace siglos

Ataque israelí a la libertad de religión El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, ofica misa en el Monte de los Olivos, tras prohibir Israel que entrara en la iglesia del Santo Sepulcro (Ammar Awad / POOL/EFE)

La Policía israelí impidió el paso a la iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, al jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, cardenal Pierbattista Pizzaballa, cuando se dirigía a oficiar la misa del Domingo de Ramos, informó el Patriarcado Latino de Jerusalén.

“Por primera vez en siglos, se impidió a los jefes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro”, recoge el comunicado.

Los agentes detuvieron a Pizzaballa junto al Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, alegando “motivos de seguridad” por la guerra de Israel contra Irán, por la que las autoridades israelíes mantienen clausurados los lugares santos de la Ciudad Vieja de Jerusalén (el complejo de la Mezquita de Al Aqsa, el Muro de las Lamentaciones y el Santo Sepulcro).

Además, también en este contexto se suspendió la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos, ante la limitación por Israel de las reuniones en el país a menos de 50 personas.

“Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén”

“Este incidente constituye un grave precedente y supone un desprecio hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén”, continúa el comunicado difundido por el Patriarcado Latino.

El Patriarcado clasificó la decisión como una medida “manifiestamente irrazonable y gravemente desproporcionada”, además de “viciada por consideraciones indebidas” que se desvía de los principios de libertad de culto.

“Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén. Llora por esta ciudad, que sigue siendo signo de esperanza y dolor, de gracia y sufrimiento. Llora por esta Tierra Santa, aún incapaz de reconocer el don de la paz”, dijo Pizzaballa alzando una reliquia de la Santa Cruz en la Basílica de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos.

En la breve ceremonia, limitada a la prensa por las restricciones de la guerra, estuvo acompañado de más de una treintena de personas, entre asistentes y monaguillos.

“El Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa expresan su profundo pesar a los fieles cristianos de Tierra Santa y de todo el mundo por el hecho de que se haya impedido así la oración en uno de los días más sagrados del calendario cristiano”, concluye el comunicado.

También durante el Ramadán, el mes sagrado del islam cuya celebración coincidió con varias semanas de la guerra, la Policía de Israel impidió el acceso de los fieles a la Explanada de la Mezquita, limitó la entrada a la Ciudad Vieja y dispersó con violencia a los creyentes que trataban de rezar fuera de sus murallas.

“Desafortunado exceso con repercusiones mundiales”: EU

En una rara crítica de la administración Trump hacia su fiel aliado en Oriente Medio, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, consideró que la policía israelí se ha extralimitado al impedir la entrada al patriarca latino a la Iglesia del Santo Sepulcro.

“La decisión tomada hoy por la Policía Nacional de Israel de impedir la entrada del Patriarca Latino, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, y otros tres sacerdotes a la iglesia para impartir una bendición el Domingo de Ramos, constituye un desafortunado exceso que ya está teniendo importantes repercusiones a nivel mundial”, dijo Huckabee en una declaración publicada en X.

El embajador apunta que a pesar de que los lugares sagrados de la Ciudad Vieja permanecen cerrados por motivos de seguridad -la razón esgrimida por la oficina de Bejamín Netanyahu para impedir el paso a Pizzaballa-, las restricciones son para multitudes, lo cual no era el caso.

“Resulta difícil comprender o justificar que se le impida al Patriarca entrar a la iglesia el Domingo de Ramos para una ceremonia privada”, lamenta el diplomático, que causó polémica recientemente por apoyar la creación del “Gran Israel”, incluyendo los territorios ocupados y de algunos vecinos árabes.

Italia convoca al embajador israelí

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que convocará este lunes al embajador de Israel después de que las autoridades israelíes impidieron entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén al patriarca de la Iglesia Latina en Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa.

“Es inaceptable haberles impedido entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro. Por primera vez la policía israelí ha negado a los líderes de la Iglesia católica la posibilidad de celebrar la Misa del Domingo de Ramos en uno de los lugares más sagrados para millones de fieles del mundo”, escribió Tajani en X.

El jefe de la diplomacia italiana también adelantó que instó al embajador italiano en Tel Aviv a expresar “la protesta del Gobierno y expresar la posición italiana de protección, en cualquier circunstancia, de la libertad de religión”.

El Gobierno también en una nota consideró este hecho “una ofensa” no sólo para los creyentes sino para toda comunidad que reconozca la libertad religiosa.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de España, Pedro Sánchez, emitieron sendas declaraciones de condena por esta grave ofensa a la libertad de expresión por parte del gobierno ultranacionalista judío.