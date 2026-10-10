Terremoto de magnitud 7.7 en Panamá deja 27 heridos y daños en más de 400 inmuebles

Terremoto en Panamá

El sismo de magnitud 7.7 que sacudió Panamá este viernes dejó daños en más de 400 edificaciones y al menos 27 personas cuentan con lesiones leves, al mismo tiempo que obligó a evacuar a cerca de 300 habitantes de una comunidad costera. Hasta el momento, no se han reportado fallecimientos ni personas desaparecidas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que el movimiento telúrico afectó viviendas, hospitales, escuelas, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en diferentes regiones del país.

“Los reportes iniciales reflejan daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas provincias del país. Hasta el momento no se reportan personas desaparecidas”, manifestó el SINAPROC.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) estimó la magnitud del terremoto en 7.7, en cambio, el Instituto de Geociencias de Panamá la situó en 7.5. El epicentro se localizó cerca de Tonosí, en el suroeste panameño. Luego del movimiento principal se registraron más de un centenar de réplicas.

Afectaciones en escuelas, viviendas y hospitales

El balance preliminar registró estragos en las 9 provincias afectadas, con 142 viviendas, 4 edificios residenciales, 188 centros escolares, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias y 7 hoteles con afectaciones. También se reportaron daños en nueve puentes, distintos tramos carreteros y plantas potabilizadoras.

La provincia de Los Santos, donde se encuentra Tonosí, tuvo afectaciones en 14 viviendas y 5 hoteles, además de 6 personas lesionadas. Cuatro hospitales presentaron daños parciales, al igual que 22 centros educativos, 2 iglesias y 18 edificios gubernamentales.

La situación obligó a evacuar a unas 300 personas de una comunidad costera hacia una zona de mayor elevación, a causa del aumento del nivel del mar. Asimismo, 5 comunidades quedaron incomunicadas por deterioros en puentes y carreteras, al igual que deslizamientos de tierra.

Colapsa una torre de la catedral de Penonomé

Coclé fue una de las provincias con daños importantes. El reporte preliminar registró 50 viviendas afectadas, 2 hoteles con daños considerables y 17 personas con lesiones menores. También se reportaron afectaciones en 2 hospitales, dos escuelas, dos iglesias y 4 edificios gubernamentales.

Debido a la emergencia, 8 familias fueron trasladadas a un albergue.

En el edificio de la gobernación de Coclé colapsó por completo uno de sus costados, lo que dejó expuestas las oficinas interiores, en contraste con el otro lado que presentó grietas.

Actualmente, las autoridades dan seguimiento a las réplicas y afectaciones en la infraestructura, con especial atención en las comunidades que se encuentran incomunicadas y en las zonas costeras donde se realizaron evacuaciones preventivas.

Con información de EFE