“Ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”: Trump

Trump y Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el liderazgo de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y afirmó que Ucrania debería elegir a otro mandatario, al acusarlo de rechazar acuerdos para poner fin a la guerra con Rusia y de ocasionar problemas económicos internacionales con los ataques a refinerías rusas.

Desde las inmediaciones de la Casa Blanca, Trump criticó la estrategia militar de Kiev contra instalaciones de producción de diésel en territorio ruso. Sus declaraciones se deben a que una delegación ucraniana adelantara su regreso de Florida, donde tenía estipulado reunirse con representantes estadounidenses para tocar el tema del conflicto.

El mandatario estadounidense anunció que autorizará las operaciones rusas relacionadas con la exportación de diésel hasta abril, con el pretexto de contener el incremento de los precios internacionales del combustible.

Justificó su postura al enfatizar que los ataques ucranianos contra las refinerías rusas afectan el suministro mundial de diésel y repercuten en sectores económicos como la agricultura y la ganadería.

“Le dijimos ‘puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías’, porque ese es un problema mundial que él está causando. Y quiere crear problemas para el mundo, problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del combustible diésel en todo el mundo”, declaró antes de viajar a Tennessee, donde tenía programado participar en un mitin asociado a las elecciones legislativas.

Pone en duda la capacidad de Zelenski para negociar

Trump recalcó que el conflicto entre Rusia y Ucrania pudo haberse evitado y responsabilizó al gobierno de Kiev de no adquirir un entendimiento que pueda detener las hostilidades.

“Nunca debió haber empezado. No habrían perdido ya el 30 por ciento de su país”, aseguró el presidente estadounidense al referirse a las pérdidas territoriales que ha sufrido Ucrania en la guerra.

El mandatario republicano consideró que el mandatario ucraniano ha desaprovechado oportunidades para definir acuerdos que conduzcan al fin del enfrentamiento.

“Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”, precisó.

Después, Trump remató sus críticas con una declaración directa acerca del futuro político de Ucrania: “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

Zelenski rechaza acuerdo entre Trump y Putin

Las críticas del presidente estadounidense derivan al tiempo que Zelenski reaccionara al acuerdo obtenido entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, para conceder las exportaciones de diésel ruso.

El dirigente ucraniano dijo que el entendimiento es “injusto” e “impropio de un aliado”, en relación a la decisión de EU de flexibilizar temporalmente las restricciones comerciales al sector energético ruso.

Con información de EFE