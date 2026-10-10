Air Arabia suspende vuelos a Arabia Saudita tras ataques hutíes contra aeropuertos

AirArabia

La aerolínea emiratí Air Arabia anunció la suspensión temporal de varias rutas hacia Arabia Saudita, entre ellas los vuelos al aeropuerto de Riad, después de los recientes ataques con misiles atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen, que han dejado muertos y heridos, al igual de daños en instalaciones aeroportuarias.

La compañía con sede en Sharja, informó que dejará de operar los vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Sharjah y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad este sábado y domingo.

La medida tiene en cuenta la cancelación del vuelo G9634, que conecta Sharjah con Tabuk, programado para el domingo, así como del servicio diario G9195 entre Abu Dabi y Abha, previsto para ambas jornadas.

Air Arabia se une a Etihad Airways y Flydubai, que el viernes comunicaron la suspensión de sus operaciones hacia diversos aeropuertos saudíes hasta el domingo. Las compañías señalaron que la decisión responde a “problemas operativos imprevistos en el aeropuerto de Riad”.

Ataques con misiles dejan víctimas y daños

Las cancelaciones derivan de las agresiones contra instalaciones aeroportuarias de Arabia Saudita. La Autoridad General de Aviación Civil saudí reveló que 2 ataques con misiles contra el aeropuerto de Riad causaron la muerte de al menos 3 ciudadanos saudíes y dejaron heridas a varias personas, entre nacionales y residentes extranjeros.

Durante los ataques resultaron dañados un avión de Saudi Airlines y otras instalaciones de la terminal aérea.

Según los reportes difundidos por medios internacionales, uno de los ataques más recientes produjo una nueva alerta de seguridad en el aeropuerto de la capital. Testigos detallaron que escucharon una explosión cuando esperaban abordar sus vuelos y que se realizaron evacuaciones en las instalaciones.

Una fuente médica citada por la agencia AFP puntualizó que, al menos 5 heridos graves, en cambio, una fuente diplomática condenó los ataques contra infraestructura civil.

Riad y Abha, entre los aeropuertos afectados

Los ataques contra la zona aeroportuaria saudí se han repetido en la última semana. Las autoridades apuntaron este miércoles de 3 personas fallecidas y 30 heridas en agresiones contra los aeropuertos de Riad y Abha.

Las hostilidades entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han provocado ataques con drones y misiles balísticos contra objetivos civiles y militares saudíes.

Los hutíes justifican estas acciones como represalia por el apoyo militar de Arabia Saudita a las operaciones de las fuerzas del gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Con información de EFE