Emergencia en Brasil: vuelo aterriza de emergencia tras explosiones en el motor

Vuelo de São Paulo rumbo a Atlanta Un Airbus A330-300 de Delta Air Lines regresó de emergencia al Aeropuerto Internacional de Guarulhos después de que su motor izquierdo falló segundos después del despegue.

En el Aeropuerto Internacional de Guarulhos en Brasil, un vuelo de Delta Air Lines que partía de São Paulo rumbo a Atlanta con alrededor de 288 personas, terminó de vuelta en tierra apenas diez minutos después de despegar luego de superar la velocidad de decisión, el motor izquierdo (un Pratt & Whitney PW4168A) presentó un fallo grave que se hizo visible desde la torre.

Alerta desde la torre de control

El Airbus A330-300, matrícula N813NW, inició su ascenso desde la pista 10L de Guarulhos, testigos reportan varias explosiones y llamaradas que salían del ala izquierda mientras la aeronave seguía ganando altura; desde la torre, el control aéreo avisó de inmediato: “Delta, tiene fuego en sus alas”. Los pilotos confirmaron la emergencia y solicitaron volver. El avión estabilizó su ascenso hasta los 4.500 pies para iniciar la vuelta de regreso siguiendo los procedimientos establecidos.

Fragmentos caen la pista provocando incendio

Parte del material desprendido del motor cayó sobre la vegetación paralela a la pista, provocando un incendio dentro del área aeroportuaria. Equipos de emergencia actuaron rápido para sofocar las llamas, pero los restos metálicos en la superficie obligaron a la administración a suspender operaciones, afectando vuelos internacionales.

En ese momento, la pista 10R/28L estaba cerrada por mantenimiento, por lo que el aterrizaje tuvo que realizarse en la misma 10L desde la que había despegado.

Protocolo de emergencia

La tripulación activó los protocolos internos del A330 para este tipo de fallas, que pueden estar relacionadas con la ingestión de aves o con la presencia de objetos extraños en pista.

El modelo utiliza sistemas de extinción integrados en la góndola que operan con botellas de Halón para intentar controlar el fuego dentro del motor. Con el avión configurado para el retorno, los pilotos lograron un aterrizaje seguro sin lesiones entre las 288 personas que iban a bordo.

Investigación abierta y primeras hipótesis de lo sucedido con el vuelo São Paulo rumbo a Atlanta

El Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) abrió una investigación formal. Otra tripulación había reportado presencia de fauna en la zona minutos antes, por lo que un posible impacto con aves está entre las primeras líneas de análisis. También se evalúa si algún objeto suelto en la pista pudo dañar la turbina.