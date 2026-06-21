Petro denuncia “muchas irregularidades” en elecciones que ganó De la Espriella

El presidente de Colombia, Gustavo Petro muestra su voto en la segunda vuelta de elecciones (EFE)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este domingo “muchas irregularidades” en la reñida votación de las elecciones presidenciales, que tras resultados preliminares, ganó el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

“Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, indicó Petro en su cuenta de X.

Según el conteo preliminar, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma 12,921,702 votos (49.65%), y Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, acumula 12,673,392 sufragios (48.70%).

Asimismo, aseguró que la Registraduría, que organiza las elecicones, está subiendo formularios electorales “sin firmas de jurados”.

“Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas es estricto que los formularios vayan firmados. La votación casi empatada, nadie llega al 50% obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo van 49% versus 48%”, agregó Pétro.

Además, apuntó que “no sé puede proclamar” a ninguno de los dos candidatos como presidente porque “es el escrutinio el que determina quién es el presidente”.

“Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad”, destacó el mandatario colombiano, en referencia a los apoyos que ha recibido el ultraderechista de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y Argentina, Javier Milei.

Petro advirtió la necesidad de sacar adelante “un acuerdo nacional” para “mantener la patria y la paz en los años por venir”.