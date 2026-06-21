El ultra De la Espriella gana las presidenciales en Colombia por sólo un punto, según preconteo

Elecciones presidenciales en Colombia Simpatizantes del ultraderechista Abelardo de la Espriella festeja el triunfo que anuncia el preconteo, aunque por un margen de menos de un punto (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

El conteo preliminar de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia da vencedor al ultraderechista Abelardo de la Espriella, pero por un margen tan estecho, que el voto exterior podría provocar un vuelco, una situación casi calcada de lo que ocurrió en la segunda vuelta de las elecciones en Perú.

Con el 99.95% del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional, De la Espriella ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia con 12,931,544 votos (49.65%), una estrecha ventaja de 245,738 papeletas (0.95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe 12,684,994 votos, equivalentes al 48.70%, indica el conteo preliminar del organismo electoral.

La diferencia entre los dos candidatos, menos de un punto, es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio de los próximos días para confirmar el resultado de manera oficial.

El presidente Petro, quien ya denunció irregularidades durante la jornada electoral, advirtió que el margen es tan estrecho que no va a reconocer a su sucesor hasta que no concluya el escrutinio oficial, lo que podría demorarse días.

Sin embargo, la ley electoral colombiana señala que es la Registraduría la que declara al ganador y no el jefe del Estado.

De la Espriella se declara ganador

El candidato ultra se proclamó ganador de las elecciones en un mensaje en X, mientras Cepeda guarda silencio.

De confirmar el escrutinio oficial la victoria de De la Espriella, Colombia volvería a ser historia en las urnas a pasar en cuatro años de dar la victoria a su primer presidente izquierdista a entregar el poder al primer presidente ultraderechista, apoya por Donald Trump, en un nuevo caso de injerencia en asuntos latinoamericanos, y quien promete macrocárceles como en El Salvador de Nayib Bukele.