La Casa Blanca indica que Irán ha planteado a EU un nuevo plan de paz “condensado”

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt (EFE/Jim Lo Scalzo)

La Casa Blanca aseguró este miércoles que Irán ha planteado a Estados Unidos una propuesta para un plan de paz “condensado” que es distinto al de 10 puntos de Teherán propuso a principios de esta semana.

“Inicialmente, los iraníes presentaron un plan de 10 puntos que resultaba fundamentalmente poco serio, inaceptable y que fue completamente descartado. Fue, literalmente, arrojado a la basura por el presidente Trump y su equipo negociador”, aseguró en conferencia de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, con respecto a la propuesta que la república islámica puso sobre la mesa el lunes.

“Posteriormente, presentaron al presidente y a su equipo un plan más razonable, totalmente diferente y condensado. El presidente Trump y su equipo determinaron que este nuevo plan modificado constituía una base viable sobre la cual negociar y alinear las posturas con nuestra propia propuesta de 15 puntos”, agregó Leavitt, quien no precisó el contenido de esa nueva propuesta.

Desde que Washington y Teherán anunciaran el martes un alto al fuego de dos semanas que implica la reapertura del estrecho de Ormuz ha sabido confusión acerca de la base con la cual ambas partes van a encarar las negociaciones que arrancarán el 10 de abril en Pakistán.

“Las líneas rojas del presidente, a saber, el fin del enriquecimiento de uranio por parte de Irán dentro de su propio territorio, no han cambiado, y la idea de que el presidente Trump pudiera aceptar alguna vez una ‘lista de deseos’ iraní como base para un acuerdo es completamente ridícula”, enfatizó.

La contraoferta que presentó Irán el lunes constaba de 10 puntos, entre ellos el fin de las hostilidades contra Teherán y sus aliados en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz (que Irán ha mantenido parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra) o el levantamiento de todas las sanciones internacionales.

Asimismo, la retirada de los misiles de efectivos enviados por EU a Medio Oriente para una posible intervención terrestre.

Igualmente, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, precisó que se mantendrá esa presencia militar en la región de cara a asegurar que Irán cumple con el alto al fuego temporal alcanzado el martes.

Tacha de falsa la información sobre nuevo cierre de Ormuz

Además, Leavitt calificó de “falsas” las informaciones de que Irán interrumpió nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz, reabierto como parte del cese de hostilidades pactado la víspera entre Washington y Teherán, así como afirmó que, por el contrario, han visto “un aumento en el tráfico” por el paso marítimo.

“El presidente fue informado de esos reportes. Eso es completamente inaceptable. Y, una vez más, este es un caso en el que lo que dicen públicamente es distinto de lo que dicen en privado. Hoy hemos observado un repunte en el tráfico en el estrecho”, expresó.

La portavoz reiteró “la expectativa y la exigencia” de Trump -expuesta este martes cuando anunció la pausa de dos semanas en la guerra contra Irán- “de que el estrecho de Ormuz sea reabierto de manera rápida y segura”.

“Se le ha transmitido a Trump en privado que eso es lo que está ocurriendo, y que estos reportes públicos son falsos”, aseguró la secretaria de prensa del republicano, quien añadió que el tráfico en el estrecho es algo que monitorean “minuto a minuto, hora tras hora” desde la Casa Blanca.