En Uganda estalló una “Guerra Civil”...entre chimpancés; así ha sido el conflicto con al menos 24 muertes de primates

Chimpancés en Uganda De acuerdo con los estudios, dos grupos que antes formaron parte de una misma comunidad han protagonizado enfrentamientos constantes y violentos.

Un nuevo fenómeno en el reino animal ha estado llamando la atención de científicos y estudiantes del comportamiento silvestre. Se trata de una “guerra civil” entre chimpancés en Uganda, África que ha estado gestándose durante años y que, según los informes más recientes, ha resultado con múltiples muertes de estos animales debido a disputas territoriales.

¿Qué está pasando en Uganda con la “guerra civil” de chimpancés?

Como si se tratara del guion de “El Planeta de los simios: confrontación” que vimos en 2014, desde África están advirtiendo del comportamiento violento y organizado entres dos grupos diferentes de chimpancés que anteriormente habían convivido en comunidad y con lazos fraternos.

De acuerdo con un reporte del Wall Street Journal, esto está ocurriendo actualmente en el Parque Nacional Kibale de Uganda con una comunidad de aproximadamente 200 chimpancés. Los especímenes habían vivido en comunidad, enfrentándose a otros grupos cercanos en un comportamiento territorial previamente conocido y catalogado como normal durante más de 20 años.

Sin embargo, para 2015, la comunidad comenzó a dividirse en diferentes subgrupos debido a la muerte de algunos de ellos a causa de una enfermedad, debilitando los lazos sociales. También, se señala que, de forma simultánea surgió un nuevo “macho alfa”, generando cambios en la jerarquía de dominación del grupo y fomentando las conductas agresivas, lo que generó en mayor división.

Por otra parte, los científicos también plantearon la hipótesis de que el grupo habría sido “víctima de su propio éxito”. Al haber prosperado en recursos y territorio, plantean que es posible que algunos integrantes hayan percibido una mayor competencia para acceder a la comida, así como a las hembras de la comunidad, lo que también podría haber impulsado su comportamiento más agresivo.

Tres años más tarde, el grupo se dividió por completo, estableciendo “fronteras” que eran “patrulladas” y cuidadas por ambos grupos. Poco después, comenzó el enfrentamiento directo. Especialistas universitarios advirtieron de ataques letales coordinados en contra de machos de grupos rivales y señalan que ha habido al menos 24 muertes de esta forma, aunque la real sería todavía desconocida.

Esta no sería la primera “guerra civil” chimpancé

De acuerdo con la especialista, Jane Goodall, este comportamiento no será una situación inédita, señalando que algo así ya habría ocurrido en la década de 1970, en una comunidad de chimpancés ubicada en Tanzania.

No obstante, también señaló que, en aquella ocasión, el enfrentamiento ocurrió en una comunidad donde los humanos alimentaban constantemente a los primates, lo que, para algunos estudiosos, pudo haber influido directamente en la fragmentación del grupo.